Diretta/ Pordenone Cosenza (Serie B) streaming video DAZN: spareggio!

DIRETTA PORDENONE COSENZA: MATCH DELICATISSIMO!

Pordenone Cosenza, in diretta lunedì 10 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Un match che sa di spareggio, uno dei classici scherzi del calendario: il Cosenza nonostante lo 0-3 subito dal Monza in casa venerdì scorso ha ancora una chance di giocarsi la salvezza, proprio ai danni dei ramarri che erano riusciti a pareggiare sul difficile campo del Venezia. Tra le due formazioni ci sono ora 7 punti di distanza, che potrebbero ridursi a 4 se i silani facessero il colpaccio a Lignano Sabbiadoro.

Ovvero, potrebbero ridurre le distanze in modo da giocarsi i play out proprio contro il Pordenone. Padroni di casa che avranno dunque il conforto, oltre che del fattore campo, di poter contare su 2 risultati su 3 per mantenere sicuramente la categoria ed evitare la disputa dei play out. Il Cosenza però già l’anno scorso era riuscito a ribaltare una situazione quasi compromessa in chiave salvezza e anche stavolta tenterà il tutto per tutto per avere poi l’occasione, nelle due sfide dei play out, di riscrivere il proprio destino.

DIRETTA PORDENONE COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pordenone Cosenza, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE COSENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Pordenone e Cosenza allo stadio Guido Teghil. I padroni di casa allenati da Luca D’Angelo scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Perisan; Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Zammarini, Calò, Scavone; Mallamo, Ciurria, Musiolik. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Vivarini con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Falcone; Tiritiello, Ingrosso, LEgittimo; Corsi, Sciaudone, Kone, Crecco; Tremolada, Trotta, Carretta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Pordenone e Cosenza, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.85 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.40 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.95 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



