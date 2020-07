Diretta Pordenone Cosenza/ Streaming video DAZN: i ramarri sono favoriti (Serie B)

Pordenone Cosenza è in diretta dallo stadio Nereo Rocco di Trieste, alle ore 21:00 di venerdì 17 luglio: si gioca per la 35^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020. I ramarri vogliono ripartire dopo la sconfitta di Crotone, anche se ormai per la promozione diretta il discorso sembra essere chiuso: il ko nella sfida diretta dello Scida ha portato a 6 i punti da recuperare sugli squali, in mezzo c’è anche lo Spezia e dunque sarà complesso recuperare la situazione. Attilio Tesser comunque avrebbe firmato per essere quarto e ormai qualificato ai playoff, ora se non altro i friulani vorranno qualificarsi direttamente alla semifinale; il Cosenza invece crede ancora nella salvezza, eventualmente attraverso i playout: bel colpo quello dei lupi che lunedì sera hanno battuto il Perugia, certamente le distanze da recuperare non sono immediate e potrebbero essere stati 3 punti vani, comunque il successo ha certificato la buona condizione della squadra. aspettiamo allora la diretta di Pordenone Cosenza, nel frattempo possiamo fare una valutazione sul modo in cui le squadre saranno disposte in campo leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Cosenza sarà trasmessa dalla piattaforma DAZN, dunque sarà tecnicamente un appuntamento in diretta streaming video per tutti gli abbonati che potranno seguire questa partita utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone installandovi l’applicazione. In alternativa, come al solito, le partite del campionato di Serie B saranno eventualmente visibili su una smart tv, sulla quale si può attivare il servizio DAZN sfruttando un collegamento a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE COSENZA

Tesser si approccia a Pordenone Cosenza con il classico 4-3-1-2: nessun calcolo rispetto ai diffidati probabilmente, anche se Bocalon potrebbe prendere il posto di Candellone affiancando Ciurria in attacco, con Tremolada e Chiaretti in ballottaggio per la maglia di trequartista. A fare il playmaker di centrocampo sarà come sempre Burrai; Pobega, Mazzocco e Misuraca si contendono le due maglie sulle mezzali, in difesa invece possibile ritorno di Barison che prenderebbe il posto di Camporese o Bassoli mentre Vogliacco e De Agostini saranno i terzini, con Bindi che come sempre difenderà i pali della porta.

Il Cosenza di Roberto Occhiuzzi si schiera invece con la difesa a tre: Capela, Legittimo e Idda sono i favoriti per giocare davanti al portiere Saracco, Corsi-Casasola e Bittante-D’Orazio sono i laterali che avanzano sulla zona di centrocampo affiancando Bruccini e Sciaudone, che non hanno troppa concorrenza in mezzo al campo se non quella di Broh, che può giocarsi una maglia. Baez viene schierato come trequartista tattico, pronto cioè ad allargarsi sull’esterno per favorire la creazione di un tridente nel quale Rivière resta il riferimento centrale e Raul Asencio l’altro laterale.



