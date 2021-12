Diretta/ Pordenone Cosenza (risultato finale 1-1) video tv: Situm la riacciuffa!

DIRETTA PORDENONE COSENZA (RISULTATO FINALE 1-1): SITUM LA RIACCIUFFA

Cala il sipario a Legnano tra Pordenone Cosenza. Le due squadre chiudono sul risultato di 1-1 e si dividono la posta in palio al termine di novanta minuti combattuti. Apre le danze Butic per i padroni di casa, pareggia Situm per il Cosenza nella ripresa. Primo tempo favorevole ai ramarri, la squadra di casa ha creato tanto ma non è riuscita ad arrotondare il vantaggio e a tentare la fuga contro un avversario sempre in partita.

L’espulsione di Barison nella ripresa ha complicato non poco le cose per la compagine locale, che si è fatta raggiungere da Situm quando ha sfornato un gol capolavoro per l’uno a uno. Il pareggio lascia dunque l’amaro in bocca ai padroni di casa, anche se il Cosenza non ha rubato nulla e nel finale ha persino tentato di vincerla. Risultato corretto per quanto visto in campo. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SITUM PAREGGIA

Al sessantaduesimo minuto del match, Matosevic è miracoloso, salvando sulla girata di Pinato con un volo all’incrocio dei pali. Anche sulla ribattuta il portiere del Cosenza si fa trovare pronto ed evitare al Pordenone di portarsi sul 2-0. Al sessantottesimo l’episodio che cambia la gara: Barison perde palla in fase di possesso e per recuperarla commette un fallo che gli costa la doppia ammonizione e quindi il cartellino rosso. Il Pordenone resta in inferiorità numerica e il Cosenza ringrazia pareggiando i conti a tredici minuti dallo scadere. Ci pensa Situm ad insaccare il gol dell’uno a uno, sparando sotto l’incrocio dei pali un tiro bellissimo sulla respinta corta della difesa avversaria. 1-1 e gara che si fa estremamente interessante tra Pordenone-Cosneza. Chi avrà la meglio? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

BUTIC LA SBLOCCA

Si è appena concluso il primo tempo di Pordenone Cosenza, coi padroni di casa che chiudono avanti sul risultato di 1-0. Partita abbastanza vivace ed equilibrata, con la formazione locale che prova a fare la partita. Al ventisettesimo una fiammata pericolosa nasce sull’asse Pasa-Cambiaghi, con la retroguardia rossoblu che è però provvidenziale nel disinnescare l’iniziativa di casa. Al ventottesimo il Pordenone conquista un calcio di rigore, con Pellegrini che viene atterrato da Situm. Nessun dubbio per il direttore di gara, che assegna il penalty al Pordenone. Dagli undici metri si presenta Butic, che non sbaglia e sblocca il risultato: 1-0. Al trentunesimo la reazione rabbiosa dei calabresi, con Caso che va giù dentro l’area del Pordenone. Per l’arbitro però è tutto regolare. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI COMINCIA

Marco Piccinini, arbitro 38enne che appartiene alla sezione di Forlì, è stato scelto per il dirigere la gara Pordenone Cosenza che sta per cominciare presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, nella quale i friulani affrontano i calabresi del Cosenza con allenatore Marco Zaffaroni. Il direttore di gara romagnolo sarà assistito da Scarpa e Avalos come segnalinee e da Angelucci nel ruolo di quarto uomo. Alla postazione VAR Giua, assistito da Cecconi.

Per Piccinini questa gara sarà la seconda stagionale avendo arbitrato in precedenza lo scontro della seconda giornata tra Monza e Cremonese con vittoria dei locali per 1 – 0 e cinque cartellini gialli estratti. Speriamo però naturalmente che non ci sia l’arbitro fra i protagonisti di questa partita: parola dunque al campo, Pordenone Cosenza inizia!

DIRETTA PORDENONE COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

TESTA A TESTA

Per la diretta della Serie B di Pordenone Cosenza serve ora andare a controllare anche lo storico che unisce i due club, chiamati in causa nella 17^ giornata della cadetteria. Pure i dati a nostra disposizione, sebbene recenti, non sono moltissimi: dal 2016 a oggi le due formazioni si sono sfidate a viso aperto in appena sei occasioni, questa pure segnate tra secondo campionato e fase play off della Lega pro (proprio nella stagione 2016-17).

Il bilancio che ne otteniamo è netto e pesa in favore dei ramarri, che pure fin qui hanno messo da parte ben 3 successi: una sola la vittoria strappata dal Cosenza e due i pareggi realizzati. Possiamo anche aggiungere che l’ultimo testa a testa tra le due squadre è recente e risale alla stagione 2020-21 della Serie B: allora ricordiamo che fu pareggio per 0-0 all’andata e successo dei neroverdi al ritorno in casa, con il risultato di 2-0. (agg Michela Colombo)

LA PRIMA SENZA ZAFFARONI

Pordenone Cosenza, in diretta sabato 11 dicembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di andata del campionato di Serie B. Crisi a confronto tra due formazioni che si stanno dibattendo in zona retrocessione. Addirittura drammatica la situazione dei ramarri che con soli 7 punti dividono l’ultimo posto con il Vicenza, con l’Alessandria quartultima in zona play out lontana ben 7 lunghezze.

Il Cosenza ha ottenuto un solo punto nelle ultime cinque partite disputate in campionato e dopo tre sconfitte consecutive si è ritrovato a dover operare un cambio di guida tecnica, riportando in sella l’ex tecnico Occhiuzzi. I silani sono quintultimi ma a -4 dal Parma e dalla possibilità di uscire zona play out, questo scontro diretto ha già il sapore dell’ultima chiamata per entrambe le squadre. Il 10 maggio scorso il Pordenone ha vinto 2-0 l’ultimo precedente casalingo contro il Cosenza, che ha vinto in casa dei Ramarri per l’ultima volta con l’1-2 del 17 luglio 2020.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE COSENZA

Le probabili formazioni di Pordenone Cosenza, match che andrà in scena al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per il Pordenone, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perisan; Chrzanowski, Camporese, Barison, Perri; Magnino, Pasa, Petriccione; Folorunsho; Pellegrini, Ciciretti. Risponderà il Cosenza allenato da Roberto Occhiuzzi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Vigorito; Tiritiello, Rigione, Venturi; Situm, Carraro, Palmiero, Boultam, Corsi; Gori, Millico.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

