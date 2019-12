Diretta Pordenone Cremonese/ Streaming video: i Ramarri ripartono subito? (Serie B)

Pordenone Cremonese, diretta dall’arbitro Serra della sezione di Torino oggi pomeriggio domenica 29 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Importante esame questo Pordenone Cremonese per i Ramarri padroni di casa che dovranno dare un segnale dopo il pesante poker subito a Salerno il giorno di Santo Stefano. Un mix di stanchezza ed impegni ravvicinati ha sicuramente giocato un brutto scherzo alla matricola terribile, che prima del tracollo dell’Arechi aveva messo in fila 3 vittorie consecutive che avevano consentito una fuga al secondo posto. Seconda piazza che il Pordenone mantiene comunque con 2 punti di vantaggio sul Cittadella e 3 sul Crotone, un cammino in ogni caso esaltante per una formazione che, non va dimenticato, sta affrontando per la prima volta nella sua storia il campionato di Serie B. Dall’altra parte c’è una Cremonese che non riesce per ora a staccarsi dalla parte bassa della classifica. L’ultimo 1-1 contro la Juve Stabia è stato un pari interlocutorio in zona retrocessione con le due squadre che restano a 21 punti come lo Spezia, tra il quattordicesimo e il sedicesimo posto in classifica, l’ultimo che costerebbe la partecipazione ai play out a fine stagione. Il Pordenone in casa è reduce da 4 vittorie consecutive, la Cremonese ha vinto in trasferta solo nella prima partita fuori casa della stagione, il 24 agosto scorso in casa del Venezia.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Cremonese non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato cadetto, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CREMONESE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo in Pordenone Cremonese presso la Dacia Arena di Udine. Il Pordenone allenato da Attilio Tesser sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare: Di Gregorio; Semenzato, Barison, Camporese, Almici; Mazzocco, Gavazzi, Pobega; Chiaretti; Strizzolo, Ciurria. Risponderà la Cremonese guidata in panchina da Marco Baroni, con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Agazzi; Bianchetti, Ravanelli, Claiton; Mogos, Deli, Arini, Piccolo, Migliore; Ciofani, Ceravolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida Pordenone Cremonese di Serie B, ecco che l’agenzia Snai propone a 2.15 la quota relativa al successo interno, a 3.00 la quota riferita all’eventuale pareggio e a 3.80 la quota offerta per il successo in trasferta. Per tutti coloro che punteranno invece sul numero di gol complessivo realizzato nel corso della partita, l’over 2.5 sarà quotato 2.15 e l’under 2.5 sarà proposto a una quota di 1.65.



