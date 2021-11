DIRETTA PORDENONE CREMONESE/ Video streaming tv: si gioca oggi per la nona volta

DIRETTA PORDENONE CREMONESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Pordenone Cremonese ci presenta una partita che si gioca oggi per la nona volta. Tutti i precedenti sono recenti: si va infatti dal 2014 allo scorso aprile, quattro incroci in terza divisione e poi gli ultimi 4 in Serie B. Il bilancio: tre vittorie del Pordenone e due per la Cremonese, con tre pareggi. Sul terreno di gioco dei friulani, che prima è stato il Bottecchia e poi il Teghil di Lignano Sabbiadoro, la Cremonese è stata comunque in grado di vincere: 2-1 lo scorso dicembre con i gol di Zan Celar e Daniel Ciofani (con in mezzo il temporaneo pareggio di Nicola Falasco).

Siccome i grigiorossi hanno ottenuto un risultato identico nel match di ritorno il trend ci dice che si entra nel match di oggi con due successi consecutivi da parte della Cremonese, che non perde da tre gare contro i ramarri visto che nel luglio 2020 era finita 2-2 (in Lombardia). Possiamo adesso ricordare anche quale sia stata l’ultima delle due vittorie interne del Pordenone: due giorni prima del Capodanno 2019 era finita 1-0 (come anche nell’ottobre 2014, primo incrocio assoluto tra le due squadre) e a segnare il gol decisivo per la squadra di Attilio Tesser, grande ex della partita (ha portato entrambe le squadre in Serie B) era stato Patrick Ciurria. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PORDENONE CREMONESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Pordenone Cremonese sarà garantita oggi sui canali satellitari di Sky Sport, che offrirà quindi ai propri abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go. La partita di Serie B sarà però visibile in streaming anche tramite DAZN oppure Helbiz, vi sarà dunque una tripla possibilità di scelta per i telespettatori.

PORDENONE CREMONESE: SFIDA CHE NASCONDE INSIDIE

Pordenone Cremonese, in diretta dallo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una delle tre partite delle ore 18.00 che chiuderà il programma dell’undicesima giornata di Serie B, che si disputa per intero oggi, lunedì 1 novembre 2021. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Pordenone Cremonese mette di fronte due formazioni con ambizioni assai diverse. I padroni di casa friulani sono tristemente ultimi con appena 2 punti in classifica dopo dieci partite giocate: il Pordenone non ha ancora mai vinto, arriva dalla sconfitta a Como e deve dare un segnale forte se non vuole rotolare con enorme anticipo verso la retrocessione.

Dall’altra parte ecco invece una Cremonese che arriva dal pareggio contro la capolista Pisa e ha 17 punti, dunque i grigiorossi lombardi sono in piena zona playoff e naturalmente oggi cercheranno una vittoria contro il fanalino di coda per rafforzarsi ai piani alti della classifica. Potrebbe essere una partita scontata, ma solo il campo ci dirà se saranno possibili sorprese in Pordenone Cremonese…

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CREMONESE

Leggiamo adesso insieme le probabili formazioni di Pordenone Cremonese. Mister Bruno Tedino potrebbe schierare i padroni di casa con il seguente modulo 4-3-3: in porta Perisan; davanti a lui la difesa a quattro formata da El Kaouakibi, Camporese, Stefani e Falasco; a centrocampo invece i tre titolari potrebbero essere Misuraca, Pasa e Kupisz; infine ecco Ciciretti, Tsadjout e Folorunsho, che dovrebbero formare il tridente offensivo del Pordenone.

La risposta della Cremonese di Fabio Pecchia potrebbe concretizzarsi in un altro modulo 4-3-3, con questi possibili titolari: Carnesecchi in porta; i quattro difensori Crescenzi, Bianchetti, Okoli e Valeri da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Fagioli, Valzania e Bartolomei; infine il tridente d’attacco con Baez e Zanimacchia ai fianchi del centravanti Di Carmine.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Pordenone Cremonese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti lombardi partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,25, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di segno X e fino a 3,40 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Pordenone.

