Diretta Pordenone Crotone/ Streaming video DAZN: incrocio per il 2^ posto (Serie B)

Pordenone Crotone, che verrà diretta dal signor Campione, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. I neroverdi hanno perso l’occasione per il grande salto perdendo nel posticipo della quattordicesima giornata, lunedì scorso, in casa del Pisa. Un ko che ha negato ai Ramarri di staccarsi in seconda posizione a +3 dalle inseguitrici, e di farsi invece raggiungere in seconda piazza da Crotone, Cittadella e Perugia. E proprio il Crotone sarà l’avversario di turno della squadra di Attilio Tesser: i calabresi a loro volta hanno perso una buona occasione sabato scorso per isolarsi al secondo posto, facendosi raggiungere in un altro scontro diretto d’alta classifica dal Cittadella. Risultato amaro per la squadra di Giovanni Stroppa poiché maturato nel finale, con il Crotone che ha vinto solo una delle ultime 5 partite disputate in campionato, perdendo dunque un passo che avrebbe potuto portarlo a seguire la scia del Benevento capolista. Il Pordenone perdendo a Pisa ha invece interrotto una striscia di 5 risultati utili consecutivi, ma resta comunque ancora imbattuto nelle sfide di campionato alla Dacia Arena.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Crotone, match previsto domenica 8 dicembre 2019 alle ore 21.00 e che si disputerà presso la Dacia Arena di Udine, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CROTONE

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Pordenone Crotone, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso la Dacia Arena di Udine, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Il Pordenone allenato da Attilio Tesser schiererà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Di Gregorio; De Agostini, Barison, Camporese, Almici; Gavazzi, Pobega, Burrai; Misuraca; Strizzolo, Ciurria. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Bindi, Bassoli, Candellone, Chiaretti, Mazzocco, Monachello, Pasa, Semenzato, Stefani, Vogliacco, Zammarini, Zanon. Risponderà il Crotone guidato in panchina da Giovanni Stroppa, che opterà su un 3-5-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Cordaz, Golemic, Spolli, Gigliotti, Cuomo, Messias, Barberis, Crociata, Mazzotta, Vido, Simy. Siederanno in panchina: Festa, Figliuzzi, Bellodi, Curado, Evans, Gomelt, Marrone, Mustacchio, Nalini, Rodio, Rutten.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.75, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.20, mentre il successo in trasferta viene quotato 2.55. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.95, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.85.



