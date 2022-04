DIRETTA/ Pordenone Crotone video streaming tv: ci sono pochissimi precedenti

DIRETTA PORDENONE CROTONE: TESTA A TESTA

Verso la diretta di Pordenone Crotone, partita che accoppia le due squadre che sono già aritmeticamente retrocesse in Serie C, possiamo dire che questa sarà soltanto la terza volta in cui le due squadre saranno avversarie, e la seconda sul terreno di gioco dei friulani: peraltro nel dicembre 2019, prima sfida in assoluto tra queste due compagini, il campo non era il Bruno Teghil di Lignano Sabbiadoro perché il Pordenone veniva ospitato alla Dacia Arena di Udine. Era stato qui che l’autorete di Mattia Mustacchio, nel finale del primo tempo, aveva deciso la partita a favore dei padroni di casa; le altre due gare sono andate in scena allo Scida, nel girone di ritorno di quel campionato si era andati in campo a metà luglio – dopo il lockdown – e il match era stato vinto dagli squali grazie a un colpo di testa del solito Simy.

Il Crotone ha fatto en plein in casa anche per quanto riguarda la partita dello scorso dicembre: un 4-1 che purtroppo si è poi rivelato inutile ma Francesco Modesto, che da una settimana sedeva sulla panchina calabrese, si era preso un bel successo trovando le reti di Mirko Maric (doppietta, primo gol su rigore), Giuseppe Borello e Augustus Kargbo, al Pordenone non era servito il penalty trasformato da Karlo Butic. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PORDENONE CROTONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pordenone Crotone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Pordenone Crotone in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PARTITA COMBATTUTA!

La diretta di Pordenone Crotone andrà in scena sabato 30 aprile a partire dalle ore 14.00. La partita, valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B, non è altro che una passerella: entrambe le squadre sono infatti ormai matematicamente retrocessi. I padroni di casa essendo fanalino di coda della classifica con soli 17 punti, mentre gli ospiti essendo al penultimo posto con 25 punti.

L’incontro dunque sarà del tutto fine a se stesso, se non per il fatto che le due squadre cercheranno di togliersi qualche soddisfazione prima della fine del campionato. In questa stagione, infatti, non sono riuscite a dare il meglio di sé, mancando la salvezza. Nonostante ciò, nell’ultimo turno i calabresi hanno ottenuto una vittoria a sorpresa contro la capolista Cremonese. Diversa la situazione dei friulani, che sono reduci da tre sconfitte, l’ultima contro il Cosenza.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CROTONE

La diretta Pordenone Crotone non sarà altro che una passerella, per cui le probabili formazioni non possono che risentire di questo aspetto. I due allenatori cercheranno presumibilmente di mettere in campo anche chi ha giocato meno in questa stagione. Il tecnico dei padroni di casa Bruno Tedino dovrebbe optare per il consueto 4-1-4-1: Bindi; El Kaouakibi, Bassoli, Dalle Mura, Andreoni; Torrasi; Mensah, Deli, Lovisa, Cambiaghi; Butic. Il tecnico degli ospiti Francesco Modesto invece metterà in campo il solito 3-5-2: Festa; Cuomo, Golemic, Nedelcearu; Calapai, Estevez, Awua, Marras, Schnegg; Kargbo, Maric.

QUOTE PORDENONE CROTONE

Le quote della diretta Pordenone Crotone, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, rivelano che il match sarà piuttosto equilibrato, data anche la bassa valenza. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 2,90. Il pareggio, con il segno X, è proposto invece 3,20. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è infine fissato a 2,40.











