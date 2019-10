Diretta Pordenone Empoli/ Streaming video DAZN: la capolista in Friuli (Serie B)

Pordenone Empoli sarà diretta dal signor Maggioni, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. I toscani si presentano in casa dei friulani dopo aver preso la vetta della classifica. Quella in casa contro il Perugia, ottenuta con un rotondo 3-0, è stata la terza vittoria consecutiva per gli azzurri, che sembrano aver trovato il treno giusto dei risultati anche grazie al derby da batticuore vinto contro il Pisa nei minuti di recupero. Quello contro il Pordenone sarà comunque un esame probante, i Ramarri al loro primo campionato di Serie B della storia hanno dimostrato di meritare la categoria, si sono per ora assestati a metà classifica e contro il Chievo, nell’ultimo match, hanno saputo resistere in 9 contro 11, portando a casa dal “Bentegodi” un punto prezioso.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE PORDENONE EMPOLI

Pordenone Empoli, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00, si potrà seguire in diretta tv sul canale numero 209 del satellite, DAZN1, con DAZN che trasmetterà in diretta streaming video via internet la sfida per tutti coloro che si collegheranno sul sito dazn.it tramite pc, o con smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE EMPOLI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Pordenone Empoli, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie B. 4-3-3 per il Pordenone allenato da Attilio Tesser, in campo con: Di Gregorio, De Agostini, Camporese, Barison, Almici, Pobega, Burrai, Gavazzi, Chiaretti, Monachello, Candellone. 4-3-1-2 per l’Empoli guidato in panchina da Christian Bucchi, schierato con: Brignoli, Veseli, Romagnoli, Nikolaou, Antonelli, Dezi, Stulac, Bandinelli, Laribi, La Gumina, Moreo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Pordenone Empoli, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella toscana: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 3.00 volte la somma investita, mentre viene offerta a 2.45 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.20 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.05 e under 2.5 quotato 1.75.



