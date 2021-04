Diretta/ Pordenone Entella (Serie B) streaming video DAZN: inizia l’era Domizzi!

DIRETTA PORDENONE ENTELLA: SFIDA DELICATA!

Pordenone Entella, in diretta lunedì 5 aprile 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Inizia l’era Domizzi per il Pordenone che dopo il poker incassato a Brescia, quarta sconfitta subita nelle ultime 5 partite disputate e ottavo match consecutivo senza vittoria, ha deciso di cercare la svolta interrompendo il sodalizio con Attilio Tesser, il tecnico della storica promozione in cadetteria e che l’anno scorso ha portato i Ramarri a giocarsi la semifinale play off per la Serie A contro il Frosinone.

Probabili formazioni Serie B/ Moduli e scelte degli allenatori (32^ giornata)

Il nuovo tecnico vede ora il Pordenone lontano solo 2 lunghezze dalla zona play off: c’è la salvezza da portare in salvo e l’occasione sarà affrontare subito l’ultima della classe. Pareggiando in casa contro il Monza in lotta per la Serie A l’Entella ha dimostrato di voler vendere cara la pelle, ma i liguri restano a 8 lunghezze di distanza dalla Reggiana e dalla zona play out e la permanenza in Serie B sembra particolarmente difficile per il club di Chiavari, che non è mai riuscito a recuperare davvero dopo un pessimo girone d’andata.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite (32^ giornata, 5 aprile)

DIRETTA PORDENONE ENTELLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Entella non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE ENTELLA

Le probabili formazioni della sfida tra Pordenone e Entella presso lo stadio Guido Teghil. I padroni di casa allenati da Maurizio Domizzi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Perisan; Vogliacco, Barison, Camporese, Chrzanowski; Zammarini, Misuraca, Magnino; Mallamo; Ciurria, Musiolik. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Vivarini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Costa; Mazzocco, Paolucci, Dragomir; Schenetti; De Luca, Mancosu.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 32^ giornata (5 aprile)

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pordenone e Entella, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.95 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.25 volte la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA