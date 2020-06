Diretta Pordenone Entella/ Streaming video DAZN: i ramarri puntano al riscatto

Pordenone Entella, diretta dall’arbitro Rapuano, allo stadio Nereo Rocco di Trieste ci attende alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 29 giugno 2020, per la trentunesima giornata di Serie B. Voglia di riscatto per i Ramarri reduci da una bruciante sconfitta subita per 3-0 sul campo del Trapani. La squadra di Tesser era stata la rivelazione assoluta della prima parte del campionato, ma va detto che i neroverdi sono una matricola assoluta del campionato cadetto e devono dunque accogliere molto favorevolmente anche l’eventuale obiettivo della qualificazione ai play off, per il quale sono ancora pienamente in corsa. Crede alla post season anche l’Entella, che venerdì sera ha vinto una combattuta sfida casalinga, 1-0 con gol di Mazzitelli, contro la Salernitana. Liguri ora a -1 dalla zona play off ma che sono chiamati a migliorare il loro rendimento esterno per credere davvero in un piazzamento a fine stagione che permetta loro di partecipare alla post season per la promozione in Serie A, obiettivo solo sfiorato finora nella storia del club. La classifica in Serie B è molto corta, basti pensare che tra il Crotone secondo e l’Entella, nona a braccetto con l’Empoli, intercorrono solo 1o punti di distanza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Entella non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE ENTELLA

Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni di Pordenone Entella. Il Pordenone allenato da mister Attilio Tesser sarà schierato con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Candellone, Bocalon. Risponderà l’Entella allenata da Roberto Boscaglia che dovrebbe scegliere un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Borra; De Col, Chiosa, Poli, Sala; Settembrini, Paolucci, Mazzitelli; Schenetti, G.De Luca, Morra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Pordenone Entella. Pronostico favorevole ai padroni di casa, il segno 1 è quotato a 3.00, mentre poi si sale a quota 3.25 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna dell’Entella (segno 2) varrebbe 2.35 volte la posta in palio. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 offerto a 1.97 e l’under 2.5 proposto a 1.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA