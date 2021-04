Diretta/ Pordenone Frosinone (Serie B) streaming video DAZN: vietato sbagliare

DIRETTA PORDENONE FROSINONE: PARTITA DA DENTRO O FUORI!

Pordenone Frosinone, in diretta sabato 17 aprile 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Scontro molto delicato tra due squadre che non possono più sbagliare: 6 punti di vantaggio sulla zona play out per i ciociari, solo 3 per i Ramarri che dopo l’esordio con vittoria di Domizzi in panchina, sono di nuovo caduti perdendo in rimonta sul campo della Cremonese.

Diretta/ Salernitana Venezia (risultato 0-1) streaming video DAZN: gol di Maleh!

Risultati che hanno costretto il Pordenone a mettere definitivamente da parte le ambizioni di inizio stagione e doversi ora guardare le spalle considerando la risalita dell’Ascoli, che dopo le ultime 2 vittorie consecutive potrebbe risucchiare i neroverdi in zona play out. Non può dirsi completamente tranquillo neanche il Frosinone che dopo il cambio in panchina tra Nesta e Grosso ha ottenuto solo 2 punti in 3 partite disputate col nuovo allenatore. Una sola vittoria nelle ultime 10 partite disputate in campionato per il Frosinone, ora costretto a mettere in cassaforte la salvezza piuttosto che pensare alla zona play off, che sembrava ancora fino a qualche settimana fa un obiettivo alla portata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: si va in campo! Live score

DIRETTA PORDENONE FROSINONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Frosinone non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE FROSINONE

Le probabili formazioni della sfida tra Pordenone e Frosinone allo stadio Guido Teghil. I padroni di casa allenati da Maurizio Domizzi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Bindi, Berra, Stefani, Barison, Falasco, Magnino, Misuraca, Zammarini, Biondi, Ciurria, Musiolik. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Grosso con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Bardi, Brighenti, Szyminski, Ariaudo, Zampano, Gori, Maiello, Vitale, Rohden, Kastanos, Iemmello.

Diretta/ Empoli Brescia (risultato 3-1) streaming video DAZN: Stulac cala il tris!

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Pordenone Frosinone, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie B. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.65 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2.75 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.10 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA