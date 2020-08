Diretta Pordenone Frosinone/ Streaming video DAZN: friulani favoriti (Serie B)

Pordenone Frosinone, in diretta alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 12 agosto 2020, dallo stadio Nereo Rocco di Trieste, è la partita valida per il ritorno della semifinale dei playoff di Serie B 2019-2020. Presentando la diretta di Pordenone Frosinone dobbiamo dunque innanzitutto ricordare che cosa era successo qualche giorno fa allo stadio Stirpe di Frosinone, quando gli ospiti friulani vinsero per 0-1 grazie al gol segnato da Tremolada nel finale della partita. Unito al migliore piazzamento in classifica – quarti della stagione regolare -, ecco che adesso il Pordenone oltre a godere del fattore campo nella partita di ritorno avrà la meglio in caso di parità nel risultato aggregato e di conseguenza si qualificherà per la finale dei playoff di Serie B anche perdendo con un solo gol di scarto, oltre che naturalmente vincendo oppure pareggiando. Il Frosinone invece sarà obbligato a vincere con almeno due gol di scarto; serve un’impresa simile a quella già compiuta dai ciociari nel turno preliminare in gara secca, vinto sul campo del Cittadella per 2-3 dopo essere andati sotto di due gol.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PORDENONE FROSINONE

La diretta tv di Pordenone Frosinone sarà garantita sul canale 209 della piattaforma satellitare (Dazn 1) a quegli abbonati Sky che abbiano attivato questa possibilità. Altrimenti, Pordenone Frosinone sarà visibile solamente in diretta streaming video per gli abbonati Dazn, che già da due anni è il punto di riferimento principale per l’intero campionato di Serie B, naturalmente playoff compresi.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE FROSINONE

Parlando adesso delle probabili formazioni di Pordenone Frosinone, ecco che Attilio Tesser dovrebbe scegliere un modulo 4-3-1-2. I padroni di casa dovrebbero dunque scendere in campo con Di Gregorio in porta; difesa a quattro con Almici, Camporese, Vogliacco e Gasbarro; a centrocampo invece i titolari dovrebbero essere Mazzocco, Burrai e Pobega, così come Gavazzi sulla trequarti in appoggio ai due attaccanti Candellone e Bocalon. La risposta del Frosinone di Alessandro Nesta dovrebbe invece passare da un 3-5-2 con questi possibili interpreti dal primo minuto: Bardi fra i pali; Brighenti, Ariaudo e Krajnc davanti a lui a formare la retroguardia a tre; folta linea di centrocampo a cinque con Paganini, Rohden, Maiello, Haas e Salvi possibili titolari da destra a sinistra; Dionisi e Ciano infine a formare il tandem d’attacco ciociaro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Pordenone Frosinone in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i padroni di casa friulani, infatti il segno 1 è quotato a 2,50, si sale poi a quote molto simili in caso di pareggio (segno X), che è quotato a 3,10, e per la vittoria del Frosinone, che vale 3,05 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA