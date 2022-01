Diretta/ Pordenone Lecce streaming video tv: salentini per sognare (Serie B)

DIRETTA PORDENONE LECCE: TURNO FACILE PER GLI OSPITI?

Pordenone Lecce, in diretta domenica 16 gennaio 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. I salentini affrontano questo match per provare a riprendere la marcia in campionato e continuare a sognare dopo aver chiuso il 2021 con una sconfitta contro la capolista Pisa. Il Lecce torna in campo dopo oltre un mese, con una partita ancora da recuperare e i tre punti da conquistare per tenere il ritmo delle prime.

La situazione del Pordenone resta difficilissima in classifica, con i Ramarri penultimi con un solo punto di vantaggio sul Vicenza ultimo, ma a -8 dal Cosenza quartultimo e dalla zona play out. Il 30 gennaio 2021 è terminato 1-1 l’ultimo precedente in campionato disputato in casa del Pordenone tra le due compagini, col Pordenone che ha battuto il Lecce in casa per l’ultima volta con il 3-2 del 12 agosto 2017, ma in quel caso si trattava di una sfida di Coppa Italia.

DIRETTA PORDENONE LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Pordenone Lecce sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE LECCE

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Lecce, match che andrà in scena al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per il Pordenone, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perisan; El Kaouakibi, Barison, Bassoli, Sabbione; Zammarini, Pasa, Pinato; Cambiaghi; Butic, Pellegrini. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pordenone Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pordenone con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.

