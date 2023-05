Diretta Pordenone Lecco/ Risultato live, dove vedere la partita del 31 maggio 2023 in streaming video tv

DIRETTA PORDENONE LECCO, OSPITI CHIAMATI ALL’IMPRESA

La diretta Pordenone Lecco, in programma mercoledì 31 maggio alle ore 20:30, decreterà una delle quattro squadre che si giocheranno l’accesso in Serie B tramite le semifinali playoff. Nel match d’andata i neroverdi hanno vinto in casa del Lecco in virtù di un rigore di Burrai a quattro minuti dalla fine. Un successo quello del Pordenone che obbliga i lombardi a fare voce grossa all’Omero Tognon di Fontanafredda se non vogliono che si interrompa qui il sogno cadetteria.

Per il Pordenone si tratta del primo turno playoff in quanto hanno chiuso la regular season al secondo posto davanti proprio al Lecco nonostante lo stesso quantitativo di punti. I biancoblu invece, per via della classifica avulsa, hanno ottenuto il terzo e dunque sono stati obbligati a disputare anche i quarti di finale dei playoff. Nessuna vittoria, ma un doppio pareggio con l’Ancona che è valso il pass per le semifinali.

PORDENONE LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Lecco non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Pordenone Lecco sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PORDENONE LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Lecco vedono i padroni di casa con il 4-3-1-2. In porta Festa, difesa a quattro con Andreoni, Bruscagin, Pirrello e Benedetti. A centrocampo spazio per Torrasi e Pinato ai lati di Burrai. Zammarini supporterà da trequartista Candellone e Dubickas.

Risposta Lecco col 3-5-2: Melgrati difenderà la porta con davanti a sé Celjak, Battistini e Bianconi. Sugli esterni Giudici e Lepore mentre nella zona nevralgica troviamo Zuccon, Ilari e Girelli. Tandem offensivo Buso-Pinzauti.

PORDENONE LECCO, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Pordenone Lecco danno favorita la squadra di casa a 1.70. Il segno X è offerto a 3.55 mentre il 2 fisso lo possiamo trovare a 4.35.

Il discorso qualificazione è tutto dalla parte del Pordenone con una quota 1.05 quasi simbolica. Undici volte la posta in palio invece il passaggio del turno del Lecco.











