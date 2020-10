Diretta/ Pordenone Monza (Coppa Italia) streaming video tv: ambizioni da verificare

DIRETTA PORDENONE MONZA: BRIANZOLI ANCORA DECIMATI!

Pordenone Monza, diretta dal signor Ambabile di Vicenza, martedì 27 ottobre 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Ambizioni da verificare per due squadre partite con quotazioni importanti alla vigilia del campionato cadetto, ma che sono ancora in attesa della loro prima vittoria. Dopo la semifinale play off per la Serie A disputata nella scorsa stagione, i Ramarri hanno raccolto quattro pareggi e una sconfitta nelle loro prime cinque partite, vedendo sfumare nello scorso weekend la prima vittoria a causa di un gol subito all’89’ in casa contro la Reggina. Il Monza ha disputato finora quattro incontri con tre pareggi e il primo ko arrivato sabato scorso in casa contro il Chievo, con una doppietta di Djordjevic che ha ribaltato il vantaggio che era stato siglato su rigore da Kevin Prince Boateng. Brianzoli che hanno dovuto anche rinviare un match a causa dei molti contagiati dal nuovo coronavirus, ma dopo la massiccia campagna acquisti portata avanti dall’AD Galliani ci si aspettava un’altra partenza dalla squadra allenata da Brocchi.

DIRETTA PORDENONE MONZA IN STREAMING VIDEO E RAI SPORT: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Monza non sarà trasmessa da nessun canale televisivo in chiaro o satellitare, neanche da parte della Rai, che detiene i diritti televisivi della Coppa Italia. Ci sarà comunque la possibilità di seguire aggiornamenti in tempo reale dai profili social dei due club, su piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE MONZA

Le probabili formazioni di Pordenone Monza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Attilio Tesser con un 4-3-1-2: Perisan; Vogliacco, Barison, Bassoli, Falasco; Magnino, Calò, Scavone; Zammarini; Ciurria, Diaw. Gli ospiti guidati in panchina da Christian Brocchi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Sommariva; Donati, Paletta, Bellusci, Lepore; Barberis, Armellino, Barillà; Boateng; Mota Carvalho, Finotto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Coppa Italia tra Pordenone e Monza queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 3.10, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.20 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.25.



