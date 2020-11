DIRETTA/ Pordenone Monza (Serie B) streaming video DAZN: per il salto di qualità

DIRETTA PORDENONE MONZA: BROCCHI VUOLE I 3 PUNTI IN TRASFERTA!

La diretta Pordenone Monza, sabato 21 novembre 2020 alle ore 14.00 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie B. Sfida tra due formazioni a caccia del salto di qualità. Il Pordenone non è riuscito finora a raggiungere i livelli della scorsa straordinaria stagione, ma l’orgoglio sembra non mancare ai Ramarri che hanno strappato in extremis un pareggio al Chievo prima della sosta in una sfida molto difficile, che ha visto i neroverdi riacciuffare il pareggio solamente all’ultimo assalto. Il Monza dalla sua ha ottenuto un doppio successo che sa di svolta, battendo prima il Cittadella in casa e poi il Frosinone in trasferta. Una doppia vittoria fondamentale contro quelle che sulla carta sono due pretendenti al salto in Serie A. I brianzoli hanno condotto un mercato ambizioso ma sono tornati in cadetteria dopo 19 anni d’assenza e dovevano pagare lo scotto del grande salto prima di capire se avere davvero le carte in regola o meno per puntare al top.

DIRETTA PORDENONE MONZA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Monza non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE MONZA

Le probabili formazioni di Pordenone Monza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Attilio Tesser con un 4-3-1-2: Bindi; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Gavazzi, Calò, Misuraca; Tremolada; Diaw, Ciurria. Gli ospiti guidati in panchina da Christian Brocchi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Lamanna, Donati, Scaglia, Paletta, Sammpirisi; Barillà, Barberis, Colpani; Boateng; Maric, Gytkiaer.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Pordenone e Monza queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.55, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.70 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 6.50.



