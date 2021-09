Diretta/ Pordenone Parma streaming video TV: ramarri già in crisi? (Serie B)

DIRETTA PORDENONE PARMA: DEBUTTO DI RASTELLI

Pordenone Parma, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B. I Ramarri rischiano di trovarsi già a un bivio importante della loro stagione, avendo perso i primi due incontri del nuovo torneo. Di misura il ko all’esordio contro il Perugia, ben più preoccupante la cinquina incassata dal Pordenone in casa della Spal prima della sosta: un’altra sconfitta senza appello potrebbe già far traballare la panchina del tecnico Rastelli.

Diretta/ Renate Virtus Verona (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

Pur con molta fatica, ha iniziato abbastanza bene il Parma di Enzo Maresca con Gigi Buffon in porta. La vittoria all’esordio a Frosinone è sfumata nel finale, al 96′ invece i Ducali hanno riacciuffato i 3 punti prima della sosta contro il Benevento, salendo a quota 4 in classifica. Pordenone e Parma si ritrovano di fronte in una partita ufficiale dopo la drammatica semifinale play off di Serie C del 13 giugno 2017, in cui gli emiliani la spuntarono ai calci di rigore. Il 17 settembre 2016 l’ultimo precedente in casa dei Ramarri tra le due squadre, vinse 2-4 il Parma con doppietta di Arma per il Pordenone e tripletta di Nocciolini e gol di Calaiò per i gialloblu.

Diretta/ Sudtirol Trento (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, ci comincia!

DIRETTA PORDENONE PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Parma è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PARMA

Le probabili formazioni di Pordenone Parma, match che andrà in scena allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per il Pordenone, Massimo Rastelli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perisan; El Kaouakibi, Barison, Camporese, Falasco; Kupisz, Petriccione, Pinato; Folorunsho; Ciciretti; Tsadjout. Risponderà il Parma allenato da Enzo Maresca con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Buffon; Del Prato, Osorio, Danilo, Cobbaut; Schiattarella; Man, Juric, Vazquez, Brunetta; Tutino.

INFORTUNIO PELLEGRINI/ Roma, sospiro di sollievo: nessuna lesione al flessore

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pordenone con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA