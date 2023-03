Diretta/ Pordenone Pergolettese streaming video tv: friulani favoriti (Serie C)

DIRETTA PORDENONE PERGOLETTESE: NEROVERDI ALLA RICERCA DELLA “DECIMA” IN CASA

La diretta di Pordenone Pergolettese, in programma domenica 5 marzo alle ore 17:30, racconta di un match sulla carta agevole per i neroverdi sul piano della classifica, ma che potrebbe nascondere qualche insidia in ottima del rendimento degli avversari. Infatti, i padroni di casa hanno ben sedici punti di vantaggio sui gialloblu, anche se il recente trend della Pergolettese racconta di una chiara risalta con quattro partite di fila senza sconfitta, alternando le due vittorie con Padova e Pro Patria e i due pareggi contro Sangiuliano City e Mantova. La striscia di imbattibilità del Pordenone invece è attualmente a tre con due pari (Mantova e FeralpiSalò) e il successo contro Trento.

Diretta/ Feralpisalò Pordenone (risultato finale 1-1): big match in parità

In casa il Pordenone è quinta in classifica con ventiquattro punti in quattrodici partite con il quarto miglior attacco e la seconda miglior difesa. Ma soprattutto, i neroverdi sono imbattuti tra le mura amiche da nove sfide consecutive: cinque vittorie e quattro pareggi, a partire dal 5-0 al Lecco del 6 novembre. Meno felice la situazione della Pergolettese con appena dieci punti conquistati nelle quattordici sfide esterne, secondo peggior risultato davanti solo alla Triestina. Ci sono stati però, come analizzato in precedenza, miglioramenti nel periodo recente. Infatti le ultime tre gare in trasferta sono state superate brillantemente dai gialloblu con il pari con l’Arzignano e i successi con Padova e Pro Patria a dare fiducia e una speranza di continuità.

Diretta/ Pergolettese Mantova (risultato finale 0-0): termina senza reti!

PORDENONE PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Pordenone Pergolettese sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports, ormai da anni la casa delle gare dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà trasmesso solamente se l’utente è in possesso di un abbonamento altrimenti dovrà obbligatoriamente sottoscriversi. Le due opzioni sono quelle di un pass per l’intera stagione oppure mensile.

Dopodiché si potrà assistere alla diretta Pordenone Pergolettese in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

Diretta/ Pro Patria Pergolettese (risultato finale 1-2): decide la magia di Varas!

PORDENONE PERGOLETTESE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Pergolettese vedono i neroverdi schierarsi col consueto 4-3-1-2 con Martinez in porta, difesa a quattro Bruscagin, Ajeti, Negro e Benedetti a formare la muraglia per i padroni di casa. In mezzo al campo Pinato e Torrasi saranno i braccetti di Burrai, saldo in regia. Nel ruolo di trequartista troviamo Dubickas dietro alle due punte Candellone e Piscopo.

Risposta della Pergolettese con il modulo 3-5-2. Tra i pali Soncin, trittico difensivo Tonoli-Piccinini-Lucenti. A centrocampo l’esterno di destro sarà Bariti con Villa sul lato opposto mentre nella zona nevralgica del campo agiranno Mazzarani e Artioli da mezzali con Varas a fungere da metronomo. In avanti Guiu e Iori.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Pordenone Pergolettese sembrano vedere favorita la squadra di casa e nemmeno di così poco. L’1 di Snai è infatti offerto a 1,43 contro i 4 della X e le sette volte la posta in palio che potreste vincere in caso di successo della Pergolettese.

Segno Gol che non sembra invece così probabile vista la quota di 2.15 contro l’1.57 dell’esito opposto, il tutto riflesso anche nel discorso Over 2.5: almeno tre gol nel match forniti a 2, troviamo l’Under invece a 1.70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA