DIRETTA/ Pordenone Perugia video streaming DAZN: una storia brevissima (Serie B)

DIRETTA PORDENONE PERUGIA: TESTA A TESTA

Verso la diretta di Pordenone Perugia, non possiamo fare a meno di notare che la tradizione di questa partita che oggi si giocherà per la prima giornata del nuovo campionato di Serie B è davvero ridotta ai minimi termini. Infatti, in passato Pordenone e Perugia si sono affrontate solamente nel campionato 2019-2020, sempre nella cadetteria. Pochissimi precedenti dunque, ma piuttosto recenti e per di più a senso unico in favore del Pordenone, che infatti ha vinto entrambe quelle partite di due stagioni fa, con un bilancio di ben cinque gol segnati e una sola rete al passivo. In particolare, fu nettissima la vittoria per 3-0 in casa del Pordenone ottenuta dai ramarri friulani sabato 23 novembre 2019, mentre il ritorno fu disputato a Perugia venerdì 3 luglio 2020, dopo lo stop imposto al campionato dalla pandemia di Coronavirus, e il Pordenone vinse anche in trasferta per 1-2. Il Perugia sarà capace di ribaltare questa tradizione breve ma finora nefasta per gli umbri contro i friulani? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PORDENONE PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Perugia è su DAZN: anche per questa stagione, e per i prossimi tre anni, il campionato di Serie B sarà appannaggio del portale arrivato in Italia nel 2015. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che le gare saranno fornite anche dalla televisione satellitare di Sky, e in particolare questa sarà visibile agli abbonati sul canale Sky Sport Calcio, al numero 202 del decoder, e anche in streaming utilizzando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

PORDENONE PERUGIA: SFIDA NON SCONTATA

Pordenone Perugia, in diretta dal Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, si gioca alle ore 18:00 di sabato 21 agosto: appuntamento interessante per la prima giornata del campionato di Serie B 2021-2022. Dopo una sola stagione, e con un finale palpitante e splendido, il Perugia ha riscattato la clamorosa retrocessione del 2020 vincendo il girone B ai danni del Padova, ma poi si è ritrovato senza il suo condottiero Fabio Caserta (andato a Benevento) e ha puntato su Massimiliano Alvini come nuovo allenatore. Il tecnico è retrocesso con la Reggiana pochi mesi fa, ma l’anno prima aveva timbrato una splendida promozione; progetto intrigante per una squadra rimasta quasi la stessa.

Il Pordenone invece riparte da una salvezza assolutamente risicata, e diretta solo per i punti di vantaggio nei confronti del Cosenza battuto all’ultima giornata: evitati i playout e chiusa una stagione deludente senza mezze misure, adesso i friulani vogliono tornare quelli del campionato precedente e per farlo si affidano al 43enne Massimo Paci, che ha fatto bene a Teramo. Aspettando che la diretta di Pordenone Perugia prenda il via, proviamo ora a capire come i due allenatori possano schierare le loro squadre sul terreno di gioco, leggendone insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PERUGIA

Per Pordenone Perugia Paci dovrebbe confermare il 4-4-2 visto in Coppa Italia, almeno come modulo: ballottaggio Perisan-Bindi per la porta, Bassoli insidia Barison per il centro della difesa dove opererà Camporese, con Biondi e Falasco (favorito su Chrzanowski) a correre sulle corsie laterali. In mezzo al campo Magnino è squalificato, quindi al fianco di Misuraca avremo Simone Pasa; attenzione a Folorunsho che può allargarsi sull’esterno ma dovrà vincere la concorrenza di Kupisz e Cambiaghi, davanti Tsadjout e Jacopo Pellegrini rischiano sulla pressione di Mensah e Butic. È invece un 3-4-1-2 quello di Paci: Angella può giocare al posto di Dell’Orco o Sgarbi con la conferma di Curado (espulso in Coppa Italia) a protezione del portiere Chichizola, Rosi invece insidia Falzerano per la corsia destra ma l’ex Venezia può spostarsi sulla trequarti scalzando Kouan, soluzione utile anche per una mediana nella quale il grande ex Burrai può agire in coppia con Vanbaleghem. Questo, senza dimenticarsi del giovane Gyabuaa che cerca spazio; davanti Carretta e Murano sono in vantaggio su Melchiorri e Vano.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico per Pordenone Perugia, e dunque andiamo a vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker per la partita di Serie B. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,45 volte la puntata; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,00 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, per il successo degli ospiti, la vostra vincita ammonterebbe a 3,15 volte l’importo investito.



