Diretta Pordenone Perugia/ Streaming video DAZN: match interessante (Serie B)

Pordenone Perugia, sabato 23 novembre 2019, si gioca alle ore 15.00 ed è diretta da Rubilotta alla Dacia Arena di Udine: sarà un match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Ramarri padroni di casa considerabili come una delle grandi sorprese di questo avvio di campionato. Al primo torneo di Serie B in assoluto della loro storia i friulani fanno parte del gruppo delle quarte dopo 12 giornate, a quota 19 punti. E la classifica poteva essere ancor più lusinghiera se gli uomini di Attilio Tesser fossero andati oltre il pareggio nel match prima della sosta, raggiunti in casa dell’Entella dopo essere passati in vantaggio con Strizzolo. Sarà molto importante il testo contro un Perugia che affianca i neroverdi in classifica, un vero test di alta quota con il Perugia reduce da un altro pesante ko, 0-2 in casa, nello scontro diretto contro il Cittadella. Un ko significativo perché prima ancora gli umbri avevano perso col Benevento, dimostrando di soffrire gli scontri al vertice in un cammino altrimenti lusinghiero.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Pordenone Perugia, sabato 23 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a DAZN, che potranno collegarsi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PERUGIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Pordenone Perugia, sabato 23 novembre 2019 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il Pordenone allenato da Attilio Tesser sarà schierata con un 4-3-1-2: Di Gregorio; Semenzato, Vogliacco, Camporese, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Ciurria; Strizzolo, Candellone. Risponderà il Perugia guidato in panchina da Massimo Oddo con un 3-4-1-2: Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco; Falzerano, Carraro, Balic, Di Chiara; Nicolussi Caviglia; Falcinelli, Iemmello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio a una quota di 3.00 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 3.10. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.15 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA