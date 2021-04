DIRETTA/ Pordenone Pisa streaming video DAZN: appena 5 precedenti

DIRETTA PORDENONE PISA: LO STORICO

Avvicinandoci alla diretta di Pordenone Pisa, atteso recupero della 30^ giornata di Serie B, ci pare doveroso dare un occhio anche allo storico che interessa i due club, benchè pure questo non sia ricchissimo. Dati alla mano ricordiamo allora appena 5 precedenti ufficiali tra le due squadre, registrato dal 2015 a oggi e per il terzo e il secondo campionato nazionale. Nel breve bilancio spiccano dunque tre successi per i toscani e una sola affermazione per i ramarri, con anche un pareggio. Va poi ricordato che naturalmente l’ultimo testa a testa occorso tra Pordenone e Pisa è recente e risale al turno di andata del campionato della Serie C ancora in corso. Nella 11^ giornata, disputata a dicembre, ricordiamo allora il successo nerazzurro tra le mura di casa, arrivato col risultato di 1-0: decisiva fu la rete di Palombi, arrivata all’inizio della della ripresa. (agg Michela Colombo)

DIRETTA PORDENONE PISA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Pisa non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA PORDENONE PISA: PUNTI MOLTO PESANTI!

Pordenone Pisa, in diretta sabato 24 aprile 2021 alle 16.00 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per il recupero dell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Ramarri a caccia di un colpo che sarebbe molto importante per la salvezza: l’ultima vittoria contro il Frosinone ha lasciato il Pordenone a +3 sulla zona play out, agganciando proprio i ciociari in classifica. Ma vincere questo recupero porterebbe a +6 i Ramarri dalla zona calda della classifica e potrebbe valere più di un’ipoteca sulla permanenza in cadetteria.

Un successo in questa sfida permetterebbe al Pordenone di agganciare proprio il Pisa, che dopo 3 sconfitte consecutive ha invece evitato problemi rifilando un tris al Cosenza e non permettendo dunque all’Ascoli quintultimo di avvicinarsi troppo in classifica. Risultati che andranno però ora consolidati con questo scontro diretto che rappresenta dunque per entrambe le squadre un’occasione importante per mettere in ghiaccio la salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PISA

Le probabili formazioni della sfida tra Pordenone e Pisa presso lo stadio Guido Teghil. I padroni di casa allenati da Maurizio Domizzi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Perisan; Berra, Barison, Bassoli, Falasco; Misuraca, Calò, Magnino; Zammarini; Musiolik, Ciurria. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Maiuri con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Gori; Pisano, De Vitis, Caracciolo; Birindelli, Siega, Marin, Mazzitelli, Lisi; Marsura, Marconi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Pordenone Pisa, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite per questa partita di Serie B. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.70 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 2.90 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2.90 volte quanto avrete deciso di puntare.

