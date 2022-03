Diretta/ Pordenone Pisa streaming video tv: toscani senza sosta (Serie B)

DIRETTA PORDENONE PISA: PADRONI DI CASA DISPERATI!

Pordenone Pisa, in diretta sabato 5 marzo 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie B. Toscani senza sosta in una lotta per la Serie A mai così appassionante negli ultimi anni: Lecce 52, Brescia 51, Cremonese 50 e Pisa 49 recita la classifica nei primi quattro posti, con i nerazzurri tornati alla vittoria contro il Crotone e ora di nuovo vicini almeno al secondo posto che garantirebbe la promozione diretta.

Il Pordenone resta inchiodato all’ultimo posto in classifica del campionato cadetto, reduce da 6 sconfitte consecutive, l’ultima sul campo della Ternana che è sembrata essere una sentenza sul cammino dei Ramarri, che pure all’andata sono riusciti a frenare sul pari 1-1 il Pisa all’Arena Garibaldi. Pareggio anche nell’ultimo precedente tra le due squadre disputato in casa dei neroverdi, 2-2 il punteggio finale del match datato 24 aprile 2021.

DIRETTA PORDENONE PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Pisa sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PISA

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Pisa, match che andrà in scena allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per il Pordenone, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perisan; El Kaouakibi, Dalle Mura, Barison, Perri; Zammarini, Lovisa, Di Serio, Torrasi; Cambiaghi, Butic. Risponderà il Pisa allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Birindelli; Mastinu, Tourè, Marin; Benali; Puscas, Torregrossa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pordenone Pisa ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pordenone con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.



