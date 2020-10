Diretta/ Pordenone Reggina (Serie B) streaming video DAZN: Ramarri, prova del fuoco

DIRETTA PORDENONE REGGINA: TESSER VUOLE IL RISCATTO

Pordenone Reggina, sabato 24 ottobre 2020 alle ore 14.00 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B. Prova del fuoco per i Ramarri che finora non sono riusciti a fornire la stessa impressione dello straordinario scorso campionato, quello dell’esordio assoluto in cadetteria. Dopo tre pareggi consecutivi, i neroverdi sono caduti contro il Cittadella: un impegno difficile contro quella che è l’attuale capolista della classifica, ma sicuramente un rendimento che non soddisfa appieno il tecnico Tesser, che ancora attende dai suoi la prima vittoria stagionale. Sicuramente non è morbido l’avversario di turno per i calabresi con la Reggina ancora imbattuta, anche se gli amaranto dopo aver mancato d’un soffio il colpo esterno contro l’Entella, non sono andati oltre il pari a reti bianche nel match del turno infrasettimanale contro il Cosenza. Finora tre pareggi e una vittoria per i calabresi, che non fanno mistero di puntare almeno alla zona play off in questa che è per loro l’attesa stagione del ritorno in Serie B.

DIRETTA PORDENONE REGGINA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Reggina non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE REGGINA

Le probabili formazioni di Pordenone Reggina, sfida che andrà in scena presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Attilio Tesser con un 4-3-1-2: Perisan; Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Magnino, Calò, Rossetti; Scavone; Diaw, Ciurria. Gli ospiti guidati in panchina da Domenico Toscano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Guarna; Loiacono, Cionek, Del Prato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Menez, Denis.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Pordenone Reggiana secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa friulani partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2.35, mentre poi si scende già a quota 3,10 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,20 volte la posta in palio in caso di successo dei calabresi per chi avrà puntato sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA