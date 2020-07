Diretta Pordenone Salernitana/ Streaming video DAZN: granata a caccia di riscatto

Pordenone Salernitana, in diretta dallo stadio Nereo Rocco, sarà il match che andrà in scena alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 27 luglio 2020, per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Ai Ramarri basta un solo punto per conquistare l’accesso ai play off per la Serie A, un traguardo comunque storico considerando che la formazione neroverde ha affrontato in questa stagione il suo primo campionato nella storia in Serie B. L’ultimo pari ad Ascoli, pur subito in rimonta, ha praticamente messo in cassaforte la qualificazione alla post season, per mettere definitivamente il timbro la squadra di Tesser dovrà però fare i conti con la voglia di riscatto della Salernitana. In chiave play off la squadra di Ventura ha mancato un bel match point nell’ultima partita disputata venerdì scorso, perdendo in casa 2-4 contro l’Empoli. Non solo i granata hanno riportato in corsa una diretta concorrente, ma hanno rinvigorito le speranze delle inseguitrici: al momento la Salernitana è ottava in classifica, ultimo posto buono per i play off, ma Chievo e Pisa inseguono a un solo punto di distanza e dunque solo facendo risultato a Trieste i campani potrebbero credere fino alla fine alla qualificazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Salernitana non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE SALERNITANA

Le probabili formazioni del match tra Pordenone e Salernitana presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste. I padroni di casa del Pordenone allenato da Attilio Tesser scenderanno in campo scegliendo un 4-3-1-2 come modulo di partenza e con questo undici titolare: Di Gregorio; Almici, Vogliacco, Camporese, Gasbarro; Mazzocco, Burrai, Pobega; Tremolada; Candellone, Ciurria. La Salernitana guidata in panchina da Gianpiero Ventura risponderà invece con un 3-5-2 schierando questa formazione titolare dal primo minuto: Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kyine, Lopez; Djuric, Gondo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Pordenone Salernitana. Il favore sembra essere moderatamente per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,55, mentre poi si sale a quota 2,95 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna della Salernitana (segno 2) varrebbe 2,85 volte la posta in palio.



