Diretta Pordenone Salernitana/ Streaming video DAZN: ramarri nei guai! (Serie B)

DIRETTA PORDENONE SALERNITANA: PARTITA DELICATA

Pordenone Salernitana, in diretta dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, si gioca alle ore 14:00 di martedì 4 maggio: nel turno infrasettimanale della Serie B 2020-2021, valido per la 36^ giornata, avremo un delicatissimo incrocio tra due squadre che rischiano di non portare a termine i loro obiettivi. Battuti dalla Reggiana al Mapei Stadium, i ramarri sono vicinissimi alla zona playout: difendono un solo punto di vantaggio e ora sanno di non poter più sbagliare per evitare quello che sarebbe comunque un flop, visto come erano andate le cose l’anno scorso.

Un punto è anche quello che separa la Salernitana dalla promozione diretta, ma sabato i campani hanno mancato la grande occasione di sorpassare il Lecce, anzi hanno perso in casa contro il Monza facendo ulteriormente avvicinare i brianzoli. Una corsa anche per Fabrizio Castori; vedremo come andranno le cose nella diretta di Pordenone Salernitana, aspettando che la partita prenda il via possiamo valutare in che modo i due allenatori schiereranno le loro squadre in campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PORDENONE SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pordenone Salernitana, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE SALERNITANA

Maurizio Domizzi si affida al 4-3-1-2 per Pordenone Salernitana: da valutare l’attacco perché Mallamo e Butic potrebbero sostituire Zammarini (sulla trequarti) e Musiolik con la conferma di Ciurria quale prima punta, a centrocampo invece cerca spazio Scavone che è in ballottaggio con Calò, favoriti invece Misuraca e Magnino per iniziare la partita. In difesa Vogliacco e Bassoli saranno i due centrali a protezione del portiere Perisan, sulle corsie dovrebbero correre Berra e Falasco. Nella Salernitana è squalificato Veseli: c’è Valerio Mantovani per completare la difesa con Bogdan e Gyomber, in porta andrà Belec mentre ad avanzare sulle corsie laterali saranno Casasola e Jaroszynski, quest’ultimo però se la gioca con Cicerelli – più offensivo – con ballottaggio Capezzi-André Anderson e Schiavone-Kiyine in mezzo, a fare compagnia a Di Tacchio. Tutino e Gondo dovrebbero invece rimanere favoriti per agire come coppia offensiva.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il su0 pronostico ufficiale su Pordenone Salernitana, pertanto possiamo andare a vedere quanto stabilito dalle quote per questa partita di Serie B. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,70 volte la puntata; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 2,90 volte l’importo investito e il segno 2, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, vale per questo bookmaker 2,90 volte quanto messo sul piatto.



