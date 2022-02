Diretta/ Pordenone Spal streaming video tv: Ramarri ancora vivi (Serie B)

DIRETTA PORDENONE SPAL: PARTITA COMBATTUTA!

Pordenone Spal, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata di Serie B. Ramarri ancora vivi dopo l’importante vittoria di Perugia, un successo maturato al 90′ grazie a un gol di Cambiaghi che ha dimostrato come la formazione neroverde abbia ancora velleità di salvezza, pur dividendo ancora l’ultimo posto in classifica in coabitazione con il Vicenza.

La Spal ha chiuso invece prima della sosta con uno 0-0 contro il Pisa, capolista scesa dal trono proprio in virtù di questo risultato. Estensi a quota 22 punti e che guardano la zona play out a una sola lunghezza di distanza, con l’Alessandria avvicinatasi dopo l’ultimo pareggio proprio contro il Pisa. La Spal ha vinto in goleada il match d’andata con un 5-0 sul Pordenone il 29 agosto scorso, 3-3 il risultato nell’ultimo precedente disputato in casa dei Ramarri.

DIRETTA PORDENONE SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Pordenone Spal sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE SPAL

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Spal, match che andrà in scena al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per il Pordenone, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perisan; El Kaouakibi, Barison, Bassoli, Peri; Gavazzi, Pasa, Lovisa; Cambiaghi; Candellone, Butic. Risponderà la Spal allenata da Roberto Venturato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Thiam; Dickmann, Meccariello, Vicari, Tripaldelli; Zanellato, Esposito, Pinato; Mancuso; Colombo, Finotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pordenone Spal al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pordenone con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.

