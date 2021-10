Diretta/ Pordenone Ternana streaming video tv: punti che già pesano (Serie B)

DIRETTA PORDENONE TERNANA: SFIDA CRUCIALE!

Pordenone Ternana, in diretta sabato 16 ottobre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Guido Teghil di Pordenone, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie B. Le due squadre ripartono dopo la sosta da due posizioni di classifica diverse: da una parte i Ramarri che dopo l’ultima sconfitta interna contro il Vicenza restano da solo all’ultimo posto in classifica, con un solo punto conquistato nelle prime sette uscite stagionali. Uno score pesante considerando che proprio i berici erano reduci da ben 6 sconfitte consecutive. Una situazione difficile soprattutto per la difesa neroverde, che ha già incassato ben 19 gol.

Si è risollevata in classifica la Ternana, al momento fuori dalla zona play out nonostante l’ultima sconfitta contro la Cremonese. Le vittorie contro Parma e Spal in casa hanno regalato però l’attesa scossa alla formazione umbra, che ora però dovrà per forza di cose trovare punti anche in trasferta. Le due formazioni tornano ad affrontarsi in casa del Pordenone dopo l’ultimo precedente datato 26 novembre 2018, nel campionato di Serie C: furono i Ramarri a imporsi di misura grazie ad una rete messa a segno da Burrai.

DIRETTA PORDENONE TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Ternana sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE TERNANA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Pordenone Ternana Primavera, match che andrà in scena allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per il Pordenone, Massimo Rastelli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perisan; El Kaouabibi, Camporese, Barison, Bassoli; Magnino, Petriccione, Zammarini; Folorunsho; Tsadjout, Cambriaghi. Risponderà la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Iannarilli; Defendi, Sorensen, Capuano, Martella; Agazzi, Kontek, Paghera; Partipilo, Donnarumma, Furlan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pordenone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



