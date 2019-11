Diretta Pordenone Trapani/ Streaming video Dazn: sfida tra neopromosse (Serie B)

Pordenone Trapani, in diretta dallo stadio Dacia Arena di Udine che è la casa dei friulani in questo campionato di Serie B 2019-2020, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 3 novembre, per l’undicesima giornata del campionato cadetto. Pordenone Trapani è una sfida tra neopromosse che però finora hanno avuto cammini piuttosto differenti. Il Pordenone infatti naviga in una buona posizione di classifica a quota 15 punti: presto per dire se i ramarri posano sognare, intanto però c’è già tanto fieno in cascina per l’obiettivo fondamentale della salvezza, anche grazie al fresco successo a Venezia nel turno infrasettimanale. Il Trapani invece stenta molto di più, mercoledì sera ha perso a Frosinone e più in generale è il fanalino di coda della Serie B con appena 6 punti. Per i siciliani serve dare al più presto uno scossone, ma d’altro canto questa per il Pordenone è l’occasione ideale per mettere ancora più spazio fra sé e le zone calde.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta streaming video di Pordenone Trapani sarà garantita in esclusiva tramite la piattaforma digitale Dazn, che detiene i diritti per il campionato cadetto già dalla passata stagione. Niente diretta tv invece, perché questa partita non sarà una di quelle che passano sul canale 209 di Sky, cioè Dazn 1.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE TRAPANI

Analizzando adesso brevemente le probabili formazioni attese per Pordenone Trapani, ecco che i padroni di casa di Attilio Tesser potrebbero schierarsi secondo il modulo 4-3-1-2 e con questi possibili titolari: Di Gregorio in porta; difesa a quattro formata da Almici, Vogliacco, Barison e De Agostini; nel terzetto di centrocampo Misuraca, Burrai e Mazzocco; ecco poi Gavazzi nei panni del trequartista a supporto dei due attaccanti Strizzolo e Candellone. La risposta del Trapani allenato da Francesco Baldini potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 4-3-1-2: Carnesecchi tra i pali; davanti a lui retroguardia a quattro composta da Del Prete, Scognamillo, Pagliarulo e Jakimovski; a centrocampo Luperini, Taugourdeau e Colpani; come trequartista Moscati, alle spalle della coppia d’attacco formata da Tulli e Pettinari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Pordenone Trapani basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Classifica e fattore campo fanno pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa: segno 1 quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di segno X e fino a 3,90 volte la posta in palio in caso di segno 2 per chi avrà creduto nella vittoria del Trapani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA