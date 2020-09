Diretta Pordenone Venezia/ Streaming video e tv: prima amichevole per Tesser!

Pordenone Venezia, in diretta dal campo sportivo di Nervesa della Battaglia, è la partita amichevole in programma oggi, mercoledì 16 settembre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 16.00. Si accende oggi dunque un test di primaria importanza per le due formazioni venete, che il prossimo 24 settembre saranno in campo per il primo turno di Serie B. Dopo ormai diverse settimane di riposo e allenamenti, si fa sul serio per le squadre di Tesser e Zanetti: questi sono gli ultimi test in vista del prossimo esordio in campionato, dove verranno provati i nuovi innesti di mercato e valutata la condizione dei giocatori. E la sfida di oggi sarà dunque banco di prova privilegiato, specie per i ramarri alla prima uscita estiva ufficiale, dopo il lungo ritiro a Tarvisio: non sarà così per i lagunari, che invece hanno nelle gambe qualche minuti in più, avendo anche disputato lo scorso 13 settembre un’importante amichevole contro la squadra di Serie A dell’Udinese, pure vinta con il risultato di 1-0.

DIRETTA PORDENONE VENEZIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Segnaliamo agli appassionati che la partita tra Pordenone e Venezia non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni anche relativi alla diretta streaming video dell’incontro. Suggeriamo dunque di collegarsi ai profili social delle due squadre, che forniranno aggiornamenti su quanto sta succedendo in campo.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE VENEZIA

Per le probabili formazioni della sfida amichevole tra Pordenone e Venezia, sono tanti i punti di domanda che si accedono nello spogliatoio di Tesser. I ramarri come detto hanno cominciato in ritardo la preparazione estiva (hanno preso parte ai play off promozione della Serie B 2019-20) e tra giocatori non ancora al top della forma e trame di mercato, è difficile fissare con precisione l’11 titolare per questo test. Meno problemi sono invece per Zanetti, che invece ha disposizione una rosa più definita e che vanta un grado di preparazione più elevato. Fissato il 4-3-3, ecco che per i lagunari oggi dovremmo vedere Lezzerini titolare tra i pali, con Ferrarini, Ceccarroni. Modolo e Felicioli pronti in difesa. Vacca dovrebbe essere poi la prima scelta del tecnico per la cabina di regia (anche se Taougoudeau scalpita dalla panchina), con Maleh e Fiordilino ai lati. In attacco non mancherà Bocalon, match winner dell’ultimo test con i friulani: con l’ex dello scontro, ecco poi in attacco Di Mriano e Aramu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA