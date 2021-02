Diretta/ Pordenone Vicenza (Serie B) streaming video DAZN: sfida a NordEst!

DIRETTA PORDENONE VICENZA: SFIDA EQUILIBRATA!

Pordenone Vicenza, in diretta dallo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, in programma sabato 6 febbraio 2021 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sfida a NordEst tra due squadre che stanno vivendo un momento abbastanza differente. Il Pordenone sembra aver ritrovato la forma dei tempi migliori, 6 i risultati utili messi in fila dai Ramarri in campionato dopo l’ultimo pareggio contro il Lecce di sabato scorso. La squadra allenata da Attilio Tesser ha ritrovato continuità e ora insegue le posizioni di vertice, dopo aver per il momento agganciato il Venezia in zona play off. E’ invece a +3 dalla zona play out il Vicenza, che continua a lottare tra alti e bassi nelle ultime partite: 0-0 nel derby contro il Venezia nell’ultima giornata di campionato disputata, con i biancorossi che stanno cercando di guadagnarsi una posizione di classifica tranquilla, ma che in questo 2021 sono finora riusciti solamente a vincere una partita, nella trasferta di Brescia del 4 gennaio scorso.

DIRETTA PORDENONE VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Vicenza sarà disponibile su DAZN1: il canale, al numero 209 del decoder satellitare, sarà aperto agli abbonati Sky da almeno tre anni che potranno quindi seguire la partita pur non avendo sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN. La quale ovviamente sarà attivabile dai suoi clienti per la visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE VICENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Pordenone e Vicenza presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. I padroni di casa allenati da Attilio Tesser scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Perisan; Vogliacco, Barison, Stefani, Falasco; Zammarini, Calò, Scavone; Mallamo; Ciurria, Musioik. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Mimmo Di Carlo con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Agazzi, Rigoni, Cinelli; Giacomelli; Meggiorini, Jallow.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Pordenone Vicenza: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.05 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.80 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.15 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



