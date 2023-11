DIRETTA PORTO ANVERSA/ Video streaming tv: sfida inedita al Do Dragao (Champions, 7 novembre 2023)

DIRETTA PORTO ANVERSA: I TESTA A TESTA

Dal punto di vista storico c’è ben poco da dire sulla diretta di Porto Anversa, perché la partita d’andata del 25 ottobre scorso è stato il primo confronto di sempre tra portoghesi e belgi, chiuso con un perentorio successo esterno per 1-4 da parte dei lusitani, che saranno di conseguenza maggior ragione favoriti oggi giocando nel proprio stadio a Porto. Più in generale, è in effetti positiva la tradizione del Porto contro i club del Belgio nel loro complesso, grazie a dieci vittorie, due pareggi e sette sconfitte su diciannove precedenti totali.

Video/ Anversa Porto (1-4) gol e highlights: Evanilson, tre goal? Tre punti

Va fatta una citazione particolare per gli esiti clamorosi della scorsa stagione, quando il Porto aveva in gruppo il Bruges, contro il quale perse in casa per 0-4 e vinse poi in Belgio con lo stesso risultato – guai a fidarsi troppo del fattore campo… Per l’Anversa invece l’unico precedente contro il calcio portoghese risaliva al primo turno della allora Coppa Uefa nel 1993-1994: l’avversario era il Maritimo e l’Anversa ebbe la meglio grazie a un successo casalingo per 2-0 all’andata, seguito dal pareggio per 2-2 al ritorno. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Anversa Porto (risultato finale 1-4): Evanilson ne mette tre! (Champions League 25 ottobre 2023)

PORTO ANVERSA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Porto Anversa sarà visibile esclusivamente per gli abbonati Sky sui canali sportivi della televisione satellitare. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video di Porto Anversa, perché questa opzione sarà assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

PORTO ANVERSA: BELGI SENZA PUNTI

Porto Anversa, diretta allo Stadio Do Dragao di Porto, si giocherà alle ore 21.00 di martedì 7 novembre 2023, per la quarta giornata del girone H di Champions League. Situazioni opposte tra le due formazioni: i portoghesi, infatti, con sei punti in cascina vogliono quantomeno blindare il secondo posto per poi sognare il passaggio del turno da prima della classe nella sfida con il Barcellona. I belgi, invece, hanno trovato solo sconfitte fino a questo momento (ultima proprio contro il Porto) e, al massimo, possono sperare di agguantare il terzo posto valido per retrocedere in Europa League.

Video/ Porto Barcellona (0-1) gol e highlights: Ferran Torres regala i tre punti (4 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI PORTO ANVERSA

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Porto Anversa, in programma alle ore 21 allo Stadio Do Dragao di Porto. I padroni di casa allenati da Sergio Conceicao punteranno su Taremi al centro dell’attacco per scardinare la difesa avversaria. In porta conferma per Diogo Costa. Gli ospiti allenati da Mark Van Bommel, invece, confermeranno Alderweild e De Laet al centro della difesa mentre Janssen guiderà il reparto offensivo.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Porto Anversa in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti per la vittoria i portoghesi, infatti il segno 1 è quotato a 1.35, mentre poi si sale a quota 5.10 per il segno X in caso di pareggio e a 8.35 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la squadra belga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA