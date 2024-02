Diretta/ Porto Arsenal (risultato 0-0) streaming video tv: palo di Galena! (21 febbraio 2024)

DIRETTA PORTO ARSENAL (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Porto ed Arsenal sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Sergio Conceiçao crescono affacciandosi in zona offensiva intorno al 21′ quando Galena centra un palo e calcia poi a lato sulla ribattuta. Fino a questo momento il direttore di gara olandese Serdar Gozubuyuk ha ammonito solamente Rice fra i giocatori dell’Arsenal. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA PORTO ARSENAL STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Porto Arsenal sarà obbligatorio possedere un abbonamento alla tv satellitare di Sky, che detiene i diritti per la Champions league. In alternativa si potrà seguire, tramite le stesse modalità di Sky, la gara sulla piattaforma di streaming online NowTv.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Portogallo la partita tra Porto ed Arsenal è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro la partita tarda a decollare e nessuna delle due compagini sembra in grado di prendere in mano il controllo delle operazioni, dimostrandosi così incapaci di creare pericoli realmente degni di nota. Intanto l’arbitro ha già ammonito Declan Rice al 2′ tra i calciatori dell’Arsenal.

Ecco anche le panchine ufficiali: PORTO (4-2-3-1) – A disposizione: Claudio Ramos, Fabio Cardoso, Eustaquio, Grujic, Sanchez, Jaime, Namaso, André Franco, Romario Baro, Toni Martinez, Gonçalo Borges, Zé Pedro. Allenatore: Sergio Conceiçao. ARSENAL (4-3-3) – Ramsdale, Hein, Smith Rowe, Nketiah, Cedric, Jorginho, Fabio Vieira, Nelson, Elneny, Nwaneri, Sweet, Heaven. Allenatore: Arteta. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Finalmente ci siamo, la diretta di Porto Arsenal sta per farci compagnia. I Dragoni hanno chiuso il loro girone di Champions League con 12 punti: hanno perso due volte contro il Barcellona ma per il resto hanno sempre vinto, al Do Dragao hanno battuto 2-0 l’Anversa e 5-3 lo Shakhtar Donetsk e in stagione le sconfitte maturate in casa sono appena due, perché in campionato, il 3 novembre, è arrivato un incredibile 0-1 contro l’Estoril Praia ultimo in classifica. A proposito: nella Liga Portugal il Porto ha perso una sola volta nelle ultime 8 partite, altro ko sorprendente sul campo dell’Arouca poco tempo fa (era il 12 febbraio), ma in casa ha cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei.

L’Arsenal arriva a questa partita di Champions League dal 5-0 sul campo del Burnley; seconda trasferta consecutiva con goleada, perché sei giorni prima i Gunners avevano affondato il West Ham con un perentorio 6-0. Per la squadra di Mikel Arteta ci sono cinque vittorie consecutive in Premier League; l’ultima sconfitta è del 31 dicembre contro il Fulham. Adesso mettiamoci comodi e leggiamo insieme le formazioni ufficiali di questa partita, perché ci siamo davvero: la diretta di Porto Arsenal sta per cominciare! PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Otavio, Wendell; Nico Gonzalez, Varela; Francisco Conceiçao, Pepê, Galeno; Evanilson. Allenatore: Sergio Conceiçao ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Kiwior; Havertz, D. Rice, Odegaard; Saka, Trossard, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta (agg. di Claudio Franceschini)

PORTO ARSENAL: I TESTA A TESTA

La diretta di Porto Arsenal ci consegna sei precedenti, anche abbastanza recenti: curiosamente, le due squadre si sono incrociate in tre occasioni – ovviamente sempre in doppia sfida – nello spazio di quattro stagioni, con un bilancio che racconta di tre vittorie dell’Arsenal, due del Porto e un pareggio. Nessuna delle due formazioni ha mai vinto in trasferta; il contesto è sempre stato quello della Champions League, nelle prime due occasioni nel girone mentre nel 2009-2010 agli ottavi, dunque come oggi. In quell’occasione il Porto aveva vinto 2-1 all’andata, ma all’Emirates era stato asfaltato: l’Arsenal aveva vinto 5-0, con una tripletta di Nicklas Bendtner (due gol nei primi 25 minuti) e le reti di Samir Nasri e Emmanuel Eboué.

È curioso notare come a Londra il Porto sia sempre crollato, incassando un totale di 11 gol senza mai riuscire a segnare; tuttavia al Do Dragao la musica cambia, i portoghesi sono imbattuti e hanno subito una sola rete, con due vittorie e un pareggio. Il gol incassato dall’Arsenal è proprio quello dell’andata degli ottavi di cui sopra: lo aveva segnato Sol Campbell pareggiando la rete di Varela, tuttavia al 51’ minuto il Porto aveva messo dentro il gol della vittoria con Radamel Falcao, che l’anno seguente sarebbe stato lo straordinario trascinatore dei Dragoni nella vittoria della Coppa Uefa. (agg. di Claudio Franceschini)

GUNNERS IN PORTOGALLO

Insidie, spettacolo ed emozioni stanno per attenderci nella diretta di Porto Arsenal programmata per oggi, 21 febbraio, alle ore 21:00. Questo emozionante incontro ovviamente sarà valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I lusitani cercheranno di sfruttare al massimo il fattore campo per ottenere un risultato positivo contro l’Arsenal, puntando a fare scorta di gol in vista del ritorno.

I gunners si presentano a questa sfida con una squadra che sembra ritrovare quella grinta e determinazione che l’ha caratterizzata negli anni precedenti, specialmente durante la loro straordinaria stagione del 2004. Tuttavia, la squadra inglese è relativamente inesperta in Champions League e potrebbe trovarsi in difficoltà contro i lusitani, che vantano una vasta esperienza nella competizione.

DIRETTA PORTO ARSENAL: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Porto Arsenal alle probabili formazioni del match dove è impensabile non vedere Galeno in campo in un momento così cruciale. Finora, è stato il miglior realizzatore della squadra lusitana e il suo contributo sarà fondamentale per mettere in difficoltà la porta difesa da Raya.

Passando ora all’Arsenal, ci si aspetta che Saka sia il principale riferimento offensivo. Reduce da una doppietta contro il Burnley, il giovane talento inglese si presenta in grande forma e sarà determinato a continuare a segnare per aiutare la sua squadra soprattutto nelle notti come questa.

PORTO ARSENAL, LE QUOTE

Passiamo insieme alle quote della diretta di Porto Arsenal dal sito di Better: il bookmakers mette l segno 1 alla quota di 5. Mentre l’Arsenal è il super favorito con una quota del segno 2 pari a 1,65. Il pareggio invece a 3.











