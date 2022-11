DIRETTA PORTO ATLETICO MADRID/ Video streaming tv: non sono pochi i precedenti

DIRETTA PORTO ATLETICO MADRID: I TESTA A TESTA

La diretta di Porto Atletico Madrid si è vista molte volte negli ultimi anni. Partiamo dalla stagione 2008/09 quando le due squadre si affrontarono per gli ottavi di finale della stessa competizione. Decisivo fu il 2-2 al Wanda Metropolitano che permise di passare ai lusitani vista la differenza reti e uno 0-0 al ritorno. Si passa poi ai gironi di Champions della stagione successiva. All’andata in Portogallo vinceva la squadra di casa per 2-0 con successo per il Porto anche in trasferta al ritorno 0-3.

Le due squadre si sono ritrovate contro nella stagione 2013/14. In quel caso a vincere fu l’Atletico Madrid bravo a imporsi 2-1 in trasferta e 2-0 in casa. Prima di quest’anno anche nella scorsa stagione le due squadre si confrontarono nella competizione nei gironi. All’andata a Madrid il match terminò pari senza reti. Al ritorno l’Atletico vinse in trasferta col risultato finale di 1-3. Quest’anno la squadra biancorossa ha vinto col risultato di 2-1. Vedremo che succederà oggi.

PORTO ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Porto Atletico Madrid sarà riservata questa sera esclusivamente agli abbonati sui canali di Sky Sport, non essendo la partita visibile in chiaro nel martedì di Champions League. Le possibilità per la diretta streaming video di Porto Atletico Madrid saranno di conseguenza quelle offerte a pagamento dalle piattaforme Sky Go, Now TV e Infinity +, come per le altre partite odierne in Champions League.

PORTO ATLETICO MADRID: IN EQUILIBRIO!

Porto Atletico Madrid, diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato alle ore 18.45 di oggi, martedì 1° novembre, si giocherà per la sesta e ultima giornata del girone B di Champions League naturalmente presso lo stadio do Dragao della città lusitana. Ci sarà ancora parecchio in palio nella diretta di Porto Atletico Madrid, anche se i portoghesi sanno già di essere promosso agli ottavi di finale di Champions League, mentre gli spagnoli a sorpresa sono già matematicamente eliminati con una giornata d’anticipo dopo l’amaro pareggio di settimana scorsa contro il Leverkusen.

Diego Simeone deve quindi difendere almeno il terzo posto che garantirà il passaggio in Europa League, competizione che gli è molto cara, perché l’ultimo posto con eliminazione totale dalle Coppe sarebbe un flop clamoroso. Dall’altra parte, il Porto cercherà di sfruttare il fattore campo per dare l’assalto al primo posto che attualmente è del Bruges, pur travolto settimana scorsa in Belgio, per cercare un potenziale vantaggio nel sorteggio degli ottavi di finale. I temi d’interesse quindi non mancheranno: cosa ci dirà la diretta di Porto Atletico Madrid?

PROBABILI FORMAZIONI PORTO ATLETICO MADRID

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Porto Atletico Madrid. Nella sfida tra due allenatori che conosciamo molto bene anche in Italia, Sergio Conceicao dovrebbe schierare il suo Porto con il modulo 4-4-2 e questi possibili titolari: Costa in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Sanusi, Carmo, Cardoso e Pepe; altra linea a quattro a centrocampo, formata da Galeno, Uribe, Bruno Costa e Otavio; infine ecco Mehdi Taremi ed Evanilson per formare la coppia d’attacco.

Quanto all’Atletico Madrid naturalmente di Diego Pablo Simeone, ecco uno speculare modulo 4-4-2 e questi possibili undici titolari per i Colchoneros: il portiere sarà Oblak; davanti a lui ecco i quattro difensori Molina, Savic, Mandava e Niguez; a centrocampo invece i quattro titolari dovrebbero essere De Paul, Kondogbia, Witsel e Carrasco; in attacco infine ci aspettiamo in campo dal primo minuto Correa e Morata.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Porto Atletico Madrid in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono leggermente favoriti per la vittoria e il segno 1 è quotato a 2,50, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di segno X per il pareggio oppure fino a 2,85 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse l’Atletico Madrid.

