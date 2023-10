DIRETTA PORTO BARCELLONA/ Video streaming tv: mancano i pareggi in passato (Champions, 4 ottobre 2023)

DIRETTA PORTO BARCELLONA: TESTA A TESTA

Sono ben otto i precedenti per la diretta di Porto Barcellona: il quadro ci consegna cinque vittorie blaugrana e tre dei Dragoni, non si gioca però da 12 anni e precisamente dalla Supercoppa Europea 2011, che il Barcellona (allenato da Pep Guardiola) aveva vinto a Monaco grazie ai gol di Leo Messi e Cesc Fabregas, in campo c’era anche Xavi che era il capitano della squadra catalana e negli ultimi minuti il Porto, già sotto di due reti, era rimasto in nove per le espulsioni di Rolando e Fredy Guarin, entrambi futuri calciatori dell’Inter (il brasiliano anche del Napoli). Il Porto ha vinto due volte nel primo turno di Coppa Uefa 1972-1973, naturalmente qualificandosi; l’altro successo è quello del novembre 1985 negli ottavi di Coppa dei Campioni, 3-1 interno con la tripletta di Juary.

Il Barcellona ha invece quattro vittorie consecutive: la prima nel 1994, semifinale unica di Champions League (era una formula nuova e subito abbandonata) con doppietta di Hristo Stoichkov e sigillo di Ronald Koeman, poi prima della Supercoppa Europea ce ne son due nel girone del 2000-2001. A Porto reti decisive di Abelardo e Rivaldo; curiosità, Porto Barcellona si gioca per la prima volta di sempre all’Estadio do Dragao che è stato inaugurato nel novembre 2003, le precedenti sfide in casa dei biancoblu sono andate in scena nel vecchio Das Antas, che è stato demolito pochi mesi dopo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PORTO BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Porto Barcellona potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport 255 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

DERBY IBERICO

Porto Barcellona, in diretta mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 21.00 presso l’Estadio do Dragao di Oporto sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il Porto ha l’obiettivo di replicare la buona performance dell’anno scorso in Champions League, quando ha raggiunto gli ottavi di finale, sfidando con coraggio l’Inter. Attualmente, la squadra di Conceicao è al terzo posto in classifica nel campionato nazionale, con 16 punti, a soli tre punti dalla vetta. Tuttavia, nell’ultimo turno hanno subito una sconfitta per 1-0 in casa del Benfica, perdendo così la prima posizione. In Champions League, hanno iniziato con il piede giusto, ottenendo una vittoria per 3-1 contro lo Shakhtar ad Amburgo.

Il Barcellona, invece, ha iniziato la stagione con l’obiettivo di difendere il titolo di campioni di Spagna dopo una dominante prestazione nella scorsa edizione della Liga. I blaugrana vogliono anche fare meglio in Champions League, considerando che l’anno precedente sono stati eliminati nella fase a gironi. L’inizio della Liga spagnola è stato positivo, con 20 punti conquistati in otto partite, a una sola lunghezza dal primo posto occupato dal Real Madrid. Nel turno d’esordio in Champions i catalani hanno ottenuto una vittoria in goleada contro l’Anversa.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO BARCELLONA

Le probabili formazioni della diretta Porto Barcellona, match che andrà in scena all’Estadio do Dragao di Oporto. Per il Porto, Sergio Conceicao schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Costa; Wendell, Pepe, Cardoso, Mario; Galeno, Eustaquio, Gonzalez, Aquino; Martinez, Taremi. Risponderà il Barcellona allenato da Xavi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Kounde, Cancelo; Gundogan, Gavi, Romeu; Joao Felix, Lewandowski, Raphinha.

PORTO BARCELLONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Porto Barcellona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Porto con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Barcellona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











