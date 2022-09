DIRETTA/ Porto Bruges video streaming tv: al Do Dragao dirige Tasos Sidiropoulos

DIRETTA PORTO BRUGES: L’ARBITRO

Porto Bruges viene diretta da Tasos Sidiropoulos: si tratta di un arbitro greco, che questa sera in Belgio avrà come assistenti in campo Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis, poi il quarto uomo Aristotelis Diamantopoulos e al Var Angelos Evangelou, con il nostro Marco Di Bello che invece si occuperà dell’Avar. Il vero nome di Sidiropoulos, all’anagrafe, sarebbe Anastasios ma tutti lo conoscono come Tasos; 43 anni, è ormai un arbitro molto esperto che però fa il suo esordio questa sera nei gironi dell’attuale Champions League. Nelle competizioni europee per club fino a questo momento ha arbitrato soltanto Glasgow Rangers Union Saint-Gilloise, nel terzo turno preliminare di Champions League.

Incredibilmente ha chiuso quella partita (vinta 3-0 dagli scozzesi) con la bellezza di 10 ammonizioni, un’espulsione per doppio giallo e un rigore assegnato, ma era una gara storica per i belgi che hanno mancato l’accesso al playoff. Lo scorso giugno invece Sidiropoulos era stato impegnato in Austria Francia, valida per la Lega A di Nations League: i Bleus di Didier Deschamps non erano andati oltre un pareggio per 1-1, il direttore di gara greco nell’occasione aveva portato a termine il match estraendo quattro cartellini gialli. Vedremo come si comporterà questa sera nella diretta di Porto Bruges, una partita che sembra indirizzata verso i Dragoni ma potrebbe non essere così scontata… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PORTO BRUGES STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Porto Bruges sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League sul canale Sky Sport 257. La diretta streaming video sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulle piattaforme Now TV e Infinity + per i rispettivi abbonati.

PORTO BRUGES: PORTOGHESI FAVORITI!

Porto Bruges, diretta dall’arbitro greco Anastasios Sidiropoulos con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, martedì 13 settembre 2022, naturalmente presso l’Estádio do Dragão di Porto, si giocherà per la seconda giornata del girone B di Champions League. Presentando quindi la diretta di Porto Bruges, dobbiamo ricordare che si tratterà di una partita già delicata per i padroni di casa lusitani, che arrivano dalla beffarda sconfitta per 2-1 sul campo dell’Atletico Madrid nella partita più incredibile di settimana scorsa, nella quale dopo il 90’ successe di tutto. Oggi dunque il Porto deve vincere se non vuole ritrovarsi in una posizione assai difficile.

Il Bruges forse avrebbe avuto sulla carta il ruolo di anello debole del gruppo, ma ha debuttato vincendo per 1-0 in casa contro i tedeschi del Bayer Leverkusen e di conseguenza adesso cerca un altro risultato positivo. Fare bene anche in Portogallo sarebbe per il Bruges un eccellente passo avanti verso l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, che francamente non doveva essere sulla carta alla portata dei belgi. Che cosa ci dirà la diretta di Porto Bruges?

PROBABILI FORMAZIONI PORTO BRUGES

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni della diretta Porto Bruges. I padroni di casa lusitani sono attesi in campo con un modulo 4-4-2 che potrebbe prevedere Diogo Costa in porta e davanti a lui la difesa a quattro con , Pepe, Carlo e Zaidu; in mediana la coppia formata da Eustaquio ed Uribe, con Otavio e Galeno in qualità di esterni, infine in attacco la coppia composta da Evanilson e Toni Martinez.

Modulo 4-3-3 invece come punto di riferimento per il Bruges, che potrebbe schierare titolari Mignolet in porta; i quattro difensori Odoi, Mechele, Sylla e Meier da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto con Nielsen, Onyedika e Vanaken; infine il tridente d’attacco con Skov Olsen a destra, il centravanti Jutglà e Sowah come ala sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Porto Bruges in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I portoghesi partono nettamente favoriti e il segno 1 è di conseguenza quotato a 1,38, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di pareggio per il segno X e fino a 8,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Bruges.

