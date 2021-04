Diretta/ Porto Chelsea (Champions) streaming video tv: sfida tra outsider

DIRETTA PORTO CHELSEA: INGLESI FAVORITI MA RISCHIANO GROSSO…

Porto Chelsea, in diretta mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 21.00 presso l’Estadio Do Dragao di Oporto sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Sfida tra outsider che in una stagione ricca di difficoltà si trovano ora di fronte l’occasione di arrivare tra le prime 4 della massima competizione per club. Entrambe le compagini hanno ottenuto i quarti grazie a imprese importanti negli ottavi di finale, il Porto ha eliminato la Juventus e il Chelsea l’Atletico Madrid capolista della Liga. Nel campionato portoghese il Porto ha centrato la sua quarta vittoria consecutiva nel match contro il Santa Clara e ha consolidato il suo secondo posto, anche se lo Sporting Lisbona capolista è lontano 8 lunghezze.

In Premier League il Chelsea è invece reduce da un clamoroso rovescio, 2-5 a Stamford Bridge contro il West Bromwich Albion e corsa al quarto posto e alla conseguente qualificazione nella Champions League del prossimo anno di nuovo in bilico, con i Blues che hanno dovuto lasciare al momento la quarta piazza al West Ham.

DIRETTA PORTO CHELSEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Porto Chelsea sarà riservata in esclusiva ai possessori di un abbonamento Sky, che potranno seguire la partita sui canali del loro decoder; come sempre, in assenza di un televisore, tutti i clienti potranno attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go che garantisce il servizio di diretta streaming video, utilizzando come di consueto dispostivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO CHELSEA

Le probabili formazioni della sfida tra Porto e Chelsea presso l’Estadio Do Dragao. I padroni di casa allenati da Sergio Conceicao scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Luis Díaz, Uribe, Otávio, Corona; Marega, Evanilson. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Thomas Tuchel con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kanté, Mount, Alonso; Ziyech, Werner, Havertz.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Porto Chelsea, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 5.00 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.45 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 1.77 volte quanto avrete deciso di puntare.



