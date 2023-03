DIRETTA PORTO INTER/ Video streaming tv: la curiosa storia dei precedenti del match

DIRETTA PORTO INTER: I TESTA A TESTA

Può sembrare incredibile, ma la diretta di Porto Inter prima del match d’andata a San Siro vinto dai nerazzurri per 1-0 con gol di Romelu Lukaku vantava quattro precedenti che furono disputati tutti nell’anno solare 2005, prima negli ottavi di finale della Champions League 2004-2005 e poi naturalmente nella fase a gironi della stagione successiva. L’Inter è in vantaggio grazie a tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, anche se i successi dei nerazzurri sono arrivati sempre a San Siro. Il 15 marzo ci fu la tripletta di un incontenibile Adriano in versione Imperatore e con maglietta con dedica biblica a firmare la vittoria per 3-1 e la qualificazione al turno successivo.

Diretta Trento Buducnost/ Streaming video tv: vincere può non bastare (Eurocup)

L’andata in terra portoghese era infatti terminata con un pareggio per 1-1 in data 23 febbraio, con il gol nerazzurro che era stato firmato invece da Obafemi Martins. Pochi mesi più tardi, ma nel contesto della fase a gironi, ecco la sconfitta per 2-0 a Porto del 19 ottobre e infine la vittoria per 2-1 al Meazza del 1° novembre, in quel caso con Julio Ricardo Cruz nei panni del mattatore, perché fu il Jardinero argentino a firmare la decisiva doppietta. Il precedente agli ottavi con un pareggio a Porto sarebbe perfetto, da evitare invece naturalmente una sconfitta come nell’altra trasferta… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Scafati Sassari (risultato finale 80-90): vittoria del Banco di Sardegna

DIRETTA PORTO INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Porto Inter sarà visibile questa sera anche in chiaro per tutti su Canale 5, possibilità che andrà ad aggiungersi a quella offerta da Sky Sport per i suoi abbonati e naturalmente alle opzioni della diretta streaming video di Porto Inter, tramite Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity +, in tutti questi casi però sempre a pagamento per i rispettivi abbonati, oltre che su Mediaset Play grazie alla trasmissione in chiaro.

PORTO INTER: BASTERÀ IL GOL DI VANTAGGIO?

Porto Inter, diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak naturalmente allo stadio Do Dragao della città lusitana alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 14 marzo 2023, sarà per i nerazzurri di Simone Inzaghi il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023. Si riparte dalla preziosa vittoria per 1-0 grazie al gol di Romelu Lukaku al minuto 86 del match d’andata, un margine che non fornisce garanzie ma sicuramente pone l’Inter in una stuzzicante posizione di vantaggio, per continuare a fare bene in Champions League.

Diretta/ Venezia Virtus Bologna (risultato finale 68-83): vincono gli emiliani!

In autunno l’Inter riuscì a superare il girone di ferro eliminando il Barcellona e mettendo in mostra le sue qualità nelle sfide secche che stanno diventando il marchio di fabbrica sotto la guida di mister Inzaghi, quindi le speranze di avanzare ulteriormente appaiono stuzzicanti, a maggior ragione dopo la vittoria dell’andata.

Il Porto è sicuramente una delle rivali più abbordabili tra le vincitrici dei gruppi, anche se la diretta di Porto Inter richiama alla mente precedenti negativi per il calcio italiano, dal momento che nelle ultime due stagioni il Porto ha già eliminato Juventus e Milan. Come ricordavamo già tre settimane fa, il confronto è speciale per molti motivi legati agli allenatori, dai ricordi per entrambe con il doppio ex José Mourinho al ruolo di ex anche per Sergio Conceicao, che giocò per due anni all’Inter e in più fu compagno di squadra alla Lazio di Simone Inzaghi. Questi elementi contribuiscono ad aumentare l’attenzione, ma naturalmente ciò che più conta è che in palio c’è l’ingresso fra le prime otto d’Europa, che sarebbe un traguardo eccezionale, tanto più considerando gli alti e bassi in campionato: tutto questo premesso, siamo davvero curiosi di scoprire cosa ci dirà la diretta di Porto Inter…

PROBABILI FORMAZIONI PORTO INTER

Le probabili formazioni per la diretta di Porto Inter ci parlano per l’allenatore di casa Sergio Conceiçao del modulo 4-4-2, nel quale i lusitani dovranno fare i conti con le assenze dello squalificato Otavio e di alcuni indisponibili, ma hanno la buona notizia del rientro di Galeno. Il portiere Diogo Costa sarà protetto da una difesa a quattro nella quale i titolari da destra a sinistra dovrebbero essere Joao Mario, il veterano Pepe, Marcano e Zaidu; esterno destro sarà Conceicao, omonimo del suo allenatore, ecco poi Uribe e Grujic nel cuore della mediana e Franco a sinistra per completare il centrocampo del Porto; infine, in attacco schieriamo la coppia proprio con Galeno al fianco di Taremi.

Sul fronte nerazzurro, dopo il parziale e sfortunato turnover contro lo Spezia, ecco che dovrebbero tornare i “titolarissimi” per mister Simone Inzaghi. Il modulo sarà l’inossidabile 3-5-2, in porta riecco Onana, in difesa restano i problemi per Skriniar e allora dovrebbe essere Darmian ad affiancare Acerbi e Bastoni; sulla fascia destra Dumfries sarà di conseguenza il titolare, mentre il ballottaggio resta aperto fra Dimarco e Gosens a sinistra. Attenzione perché nel cuore della mediana potrebbe restare in panchina Brozovic e ci aspettiamo titolari quindi naturalmente Barella, Calhanoglu come regista e Mkhitaryan; infine in attacco Dzeko è favorito su Lukaku, ma attenzione perché non è ancora certo il nome del partner di Lautaro Martinez dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, diamo uno sguardo anche alle quote previste dall’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Porto Inter. I padroni di casa portoghesi stasera partono favoriti ma di un soffio: il segno 1 è infatti quotato a 2,60, con una differenza davvero minima con il segno 2 per la vittoria dell’Inter, che varrà 2,65 volte la posta in palio. Ai nerazzurri tuttavia andrebbe bene anche l’ipotesi del pareggio, il segno X che è l’ipotesi più remunerativa ed è quotato a 3,35.











© RIPRODUZIONE RISERVATA