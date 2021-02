Diretta Porto Juventus/ Streaming video tv: andata al Do Dragao! (Champions League)

DIRETTA PORTO JUVENTUS: LA PRIMA IN TERRA LUSITANA

Porto Juventus, che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 17 febbraio: andata degli ottavi di Champions League 2020-2021, è un momento importante per la squadra bianconera che vola al Do Dragão dopo aver perso sul campo del Napoli, e ora affronta l’eliminazione diretta di una competizione che è andata vicino a vincere in due occasioni, sta diventando un’ossessione e ovviamente rappresenta l’obiettivo più importante soprattutto per i tifosi. Dopo aver vinto il girone, la Juventus ha avuto un accoppiamento abbordabile e favorevole ma deve comunque stare attenta a non sottovalutare l’avversario.

Il Porto infatti ha ottenuto 13 punti nel gruppo chiuso alle spalle del Manchester City, e dopo il ko in Inghilterra nella prima giornata non ha più subito gol: ottimo ruolino di marcia per una squadra esperta e che ha qualità, e dunque potrebbe mettere in difficoltà la Vecchia Signora che come imperativo dovrà innanzitutto provare a non subire gol in questa trasferta. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Porto Juventus; aspettando che la partita prenda il via proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PORTO JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Porto Juventus sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, e sarà dunque un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento: bisognerà visitare Sky Sport Uno al numero 201 del decoder, e i clienti avranno la possibilità di seguire questa partita anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando come sempre l’applicazione Sky Go, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO JUVENTUS

Sergio Conceição punta sul 4-4-2 classico in Porto Juventus: ha ritrovato Otávio e dovrebbe schierarlo largo a destra con Corona dall’altra parte, anche se Felipe Anderson e João Mario rappresentano valide alternative. In mezzo al campo Fabio Vieira si gioca la maglia con Grujic per affiancare Sérgio Oliveira, mentre in difesa non ce la fa Marcano che lascerà il posto a Diogo Leite, schierato centrale accanto al veterano Pepe. In porta ci sarà Marchesin, sulle corsie laterali Manafá e Sanusi; in attacco ci saranno Marega e l’iraniano Taremi, che producono tanti gol e hanno una buona intesa. La Juventus ha un modulo speculare, ed è in Portogallo senza Cuadrado e Arthur: dunque Danilo come terzino destro con l’ex Alex Sandro che scala dall’altra parte, in mezzo la coppia di difensori è ancora incerta perché Chiellini può scalzare De Ligt e agire al fianco di Bonucci. Szczesny sarà ovviamente il portiere, in mediana con Bentancur è ballottaggio tra Rabiot e Ramsey ma anche McKennie può accentrarsi, nel caso lasciando la corsia destra a Bernardeschi. Sull’altro versante avremo Federico Chiesa, insidiato comunque da Kulusevski – nel caso l’ex Fiorentina andrebbe a destra; davanti, Cristiano Ronaldo e Morata formeranno il tandem al quale si chiederà almeno un gol.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico su Porto Juventus, quindi possiamo andare a vedere quali siano le quote previste dal bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,00 volte quanto puntato; il pareggio viene regolato dal segno X e porta in dote una vincita che vale 3,20 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2,00 volte l’importo investito.



