Diretta/ Porto Lazio streaming video tv: Conceicao sfida Sarri (Europa League)

Porto Lazio, in diretta giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso l’Estadio do Dragao sarà una sfida valevole per i play off di Europa League. Sfida tra Sergio Conceicao, ex stella della Lazio scudettata del 2000, e la squadra di Maurizio Sarri, seconda nella fase a gironi dietro il Galatasaray. Il tecnico laziale è alle prese con l’assenza di Ciro Immobile, col bomber out per un attacco influenzale la cui indisponibilità si aggiunge a quella degli infortunati Lazzari e Acerbi.

Il Porto è arrivato terzo in un tiratissimo girone di Champions League che ha premiato Liverpool e Atletico Madrid escludendo invece il Milan dalle Coppe. La squadra di Sergio Conceicao sta dominando in Portogallo, a +6 dallo Sporting secondo e contro il quale il Porto ha pareggiato 2-2 nell’ultimo turno di campionato, interrompendo una serie di 11 vittorie consecutive. Porto e Lazio si ritrovano dopo la semifinale di Coppa UEFA del 2003: i lusitani vinsero 4-1 all’andata per poi passare il turno con lo 0-0 all’Olimpico e conquistare il trofeo in finale contro il Celtic.

DIRETTA PORTO LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Porto Lazio è su Sky Sport (Sky Sport Uno canale 201 e canale 252): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Porto Lazio, match che andrà in scena all’Estadio do Dragao. Per il Porto, Sergio Conceicao schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cláudio Ramos; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira; Evanilson, Taremi. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Porto Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Porto con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.

