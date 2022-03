Diretta/ Porto Lione streaming video tv: ambizioni importanti (Europa League)

DIRETTA PORTO LIONE: PARTITA COMBATTUTA!

Porto Lione, in diretta mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 18.45 presso l’Estadio do Dragao di Oporto sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Si affrontano due squadre che nutrono ambizioni importanti nella competizione e che potrebbero puntare ad arrivare fino in fondo. I portoghesi hanno estromesso la Lazio dopo i play off in due match molto combattuti, il Lione invece torna in ballo nella competizione dopo il primo posto nella fase a gironi.

In campionato il Porto dopo il 2-4 al Pacos Ferreira ha mantenuto 6 lunghezze di vantaggio sullo Sporting, cercando di mantenersi in fuga in testa al campionato lusitano. Poker esterno anche per il Lione in Ligue 1 con l’1-4 inflitto al Lorient, un segnale di ripresa anche se la squadra resta a metà classifica, lontana dalla zona Europa. Il 23 marzo 2004 il Porto ha battuto 2-0 il Lione nei quarti di Champions nell’ultimo incrocio ufficiale in casa contro i francesi, nella stagione che portò la Coppa in bacheca per i portoghesi.

DIRETTA PORTO LIONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Porto Lione è su Sky Sport (canale 253): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO LIONE

Le probabili formazioni della diretta Porto Lione, match che andrà in scena all’Estadio do Dragao di Oporto. Per il Porto, Sergio Conceicao schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Costa, Sanusi, Mbemba, Pepe, Mario, Pepe, Vitinha, Uribe, Otavio, Taremi, Evanilson. Risponderà il Lione allenato da Sergio Conceicao. con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Lopes, Emerson, Lukeba, Mendes, Gusto, Aouar, Caqueret, Faivre, Paquetá, Ekambi, Dembélé.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Porto Lione, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Porto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Lione, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.

