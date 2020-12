Diretta Porto Manchester City/ Streaming video tv: per il primato (Champions League)

DIRETTA PORTO MANCHESTER CITY: PER DEFINIRE GLI ULTIMI VERDETTI

Porto Manchester City, in diretta dall’Estadio Do Dragao della città portoghese, è la partita di cartello del girone C di Champions League in programma alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di stasera, martedì 1 dicembre 2020. Partita affascinante, la diretta di Porto Manchester City potrebbe definire ufficialmente gli ultimi verdetti del girone: infatti con una vittoria ma anche con uin pareggio il Manchester City si garantirebbe matematicamente il primo posto nel girone dopo quattro vittorie nelle prime quattro giornate, l’ultima settimana scorsa sul campo dell’Olympiacos. Il Porto insegue a nove punti dopo la vittoria di settimana scorsa a Marsiglia: a volere essere pugnoli, i portoghesi non sono ancora matematicamente promossi, perché in caso di doppia sconfitta nelle ultime due giornate e due vittorie dei greci, ci sarebbe un arrivo a pari punti e si dovrebbero dunque considerare gli scontri diretti: i giochi però sono sostanzialmente fatti, con un punto arriverebbe la certezza e in caso di vittoria addirittura si riaprirebbe il discorso primo posto. Il Porto saprà fare questa impresa?

DIRETTA PORTO MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Porto Manchester City sarà una esclusiva di Sky Sport, che detiene i diritti per trasmettere tutte le partite di Champions League per i propri abbonati, i quali avranno dunque a disposizione anche la diretta streaming video fornita tramite sito oppure applicazione di Sky Go se stasera non potessero mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO MANCHESTER CITY

Analizzando le probabili formazioni di Porto Manchester City, disegniamo per i padroni di casa un 4-4-2 con Marchesin in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Manafa Janco, Mbemba, Sarr e Sanusi, mattatore della scorsa giornata; a centrocampo ecco invece da destra a sinistra Corona, Oliveira, Barò e Otavio, infine Marega e Diaz potrebbero formare la coppia titolare in attacco. Un pochino di turnover invece per un Manchester City comunque di altissimo livello. Ipotizziamo allora un 4-2-3-1 con Ederson e davanti a lui la retroguardia composta da Cancelo, Aké, Dias e Mendy; a centrocampo potremmo vedere la coppia formata da Fernandinho e Doyle; in attacco infine ipotizziamo Mahrez, Foden e Torres alle spalle magari di Aguero, che vorrà onorare nel migliore dei modi la memoria di Diego Armando Maradona.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Porto Manchester City in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli inglesi sono nettamente favoriti e quindi il segno 2 è quotato ad appena 1,70; si sale poi di parecchio già per il pareggio, perché il segno X vale 3,90 volte la posta in palio, infine in caso di segno 1 si toccherebbe quota 4,75 per chi avesse creduto nel Porto.



