Diretta Porto Marsiglia/ Streaming video tv, match delicato (Champions League)

DIRETTA PORTO MARSIGLIA: SFIDA EQUILIBRATA

Porto Marsiglia, in diretta alle ore 21.00 dallo stadio Do Dragao della città portoghese, è una delle partite in programma oggi, martedì 3 novembre 2020, per la terza giornata del girone C della Champions League. Sfida di grande blasone tra due squadre che in passato sono entrambe salite sul tetto d’Europa, oggi la diretta di Porto Marsiglia ci proporrà una partita molto delicata perché potrebbe determinare già una bella fetta dei destini in Champions League di Porto e Marsiglia. I lusitani, dopo avere perso al debutto contro il Manchester City, si sono risollevati battendo l’Olympiacos, mentre i francesi hanno già l’acqua alla gola avendo perso sia contro i greci sia contro la squadra di Pep Guardiola. Ecco dunque che per il Porto una vittoria potrebbe valere uno scatto deciso verso il secondo posto mentre l’Olympique Marsiglia ha l’assoluta necessità di tornare dal Portogallo come minimo con un pareggio per tenere viva la speranza – e in caso di vittoria francese invece tornerebbe ovviamente tutto in discussione…

DIRETTA PORTO MARSIGLIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI CHAMPIONS

Ricordiamo che la diretta tv di Porto Marsiglia sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Champions League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO MARSIGLIA

Adesso possiamo leggere qualche notizia anche a proposito delle probabili formazioni di Porto Marsiglia. Per il Porto di Sergio Conceicao il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Marega prima punta e Oliveira perno della trequarti, dopo l’eccellente prestazione contro l’Olympiacos, così come Vieira nella coppia mediana e Mbemba nella difesa a quattro davanti al portiere Marchesin. L’Olympique Marsiglia del portoghese Andre Villas Boas, che affronta il suo passato, potrebbe invece proporre un 3-4-3 nel quale ci sono però ancora molti dubbi quasi in ogni reparto, compreso il tridente offensivo che ha come nomi di spicco Thauvin e Payet, ma tutti i giocatori dei francesi dovranno fare molto meglio rispetto a settimana scorsa contro il Manchester City.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Porto Marsiglia secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa lusitani partono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,45 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un colpaccio del Marsiglia.



