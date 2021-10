Diretta Porto Milan primavera/ Streaming video: a caccia di riscatto (Youth league)

DIRETTA PORTO MILAN PRIMAVERA: RISCATTO ROSSONERO IN YOUTH LEAGUE?

Porto Milan primavera, diretta dall’arbitro Iwan Arwel Griffith, è la sfida in programma oggi, martedì 19 ottobre 2021 per la Youth league: fischio d’inizio previsto per le ore 15.30. Alla vigilia del terzo turno per la fase a gironi della competizione UEFA giovanile, ecco che per il gruppo B si accende il match da testa e coda, tra i capilista lusitani e il diavolo, ancora a caccia della prima soddisfazione.

Non è stato infatti un avvio del torneo della Youth league impeccabile per i ragazzi di Giunti: il diavolo infatti dopo aver messo il piede in fallo al debutto contro i pari età del Liverpool, hanno poi rimediato solo il pareggio col risultato di 1-1 con l’Atletico Madrid. Pure non sono stati perfetti i lusitani, che rischiano oggi da perdere la prima posizione della graduatoria: con un successo e un pareggio messo da parte e nessun distacco dai rivali inglesi (a parti punti), pure la squadra del tecnico Tavares rischia molto: ci attende dunque un match bollente e affatto deciso in partenza: che accadrà per la diretta tra Porto e Milan primavera?

PORTO MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Comunichiamo subito che la diretta tv di Porto Milan Primavera non dovrebbe essere disponibile, salvo variazioni di palinsesto: purtroppo non vi sarà nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per avere accesso alle informazioni utili sul match potrete dunque consultare, liberamente, il sito ufficiale della Uefa all’indirizzo www.uefa.com, e ovviamente le pagine che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

LE PROBABILI FORMAZIONI PORTO MILAN PRIMAVERA

Vista la posta in palio e dunque la conferma della leadership per uno e la chance del primo successo per l’altra squadra, naturale che per le probabili formazioni della diretta tra Porto e Milan primavera, vengano scelti solo i titolari più in forma. Per la squadra lusitana allora Tavares dovrebbe confermare ancora il 4-3-3 come modulo di partenza, dove pure avremo Cande, Meireles e Boaitey in attacco e sulla linea di centrocampo il trittico composto da Abreu (in gol con il Liverpool), Folha e Sousa. Per la difesa dello schieramento lusitano si parano avanti infine anche Bras e Vinhas al centro, con Pinheriro e Macedo schierati sull’esterno del reparto.

Pure sarà 4-3-3 per i rossoneri di Giunta, dove invece in attacco sarà spazio per Capone e Alesi, ma già in prima punta Roback rischia il posto con Amore. Rimane però irrinunciabile per il Diavolo un giocatore come Di Gesù in cabina di regia: al suo fianco non dovrebbero mancare anche Gala (in rete con i madrileni pochi giorni fa) e Bright, anche se non mancano soluzioni alternative. Appena dietro in difesa poi Giunti dovrebbe consegnare le maglie da titolari a Obaretin e Bosisio al centro: Bozzolan e Coubis agiranno dal primo minuto in corsia.



