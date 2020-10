Diretta Porto Olympiacos/ Streaming video tv: Dragoni favoriti (Champions League)

DIRETTA PORTO OLYMPIACOS: I PORTOGHESI DEVONO VINCERE!

Porto Olympiacos, che sarà diretta dall’arbitro tedesco Daniel Siebert, si gioca alle ore 21:00 di martedì 27 ottobre presso l’Estadio Do Dragao: è la seconda giornata nel gruppo C della Champions League 2020-2021, e già una sorta di dentro o fuori per i portoghesi che, sconfitti in rimonta dal Manchester City una settimana fa, hanno bisogno di una vittoria casalinga per evitare di trovarsi in difficoltà rispetto alla qualificazione agli ottavi, obiettivo minimo in assoluto e, soprattutto, considerando la composizione del girone. Ha invece fatto il colpo l’Olympiacos, che all’esordio internazionale in questa stagione ha piegato il Marsiglia nel recupero: un gol fondamentale per prendersi una buona posizione anche solo per una retrocessione in Europa League, che come in altre annate potrebbe essere un traguardo considerato positivo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Porto Olympiacos, nel frattempo però possiamo fare una rapida valutazione sui temi portanti di questa sfida e, in particolar modo, leggerne insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PORTO OLYMPIACOS IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Porto Olympiacos sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva per gli abbonati a questa emittente: nello specifico si dovranno rivolgere a Sky Sport 257 (numero 257 del decoder) con la possibilità di attivare senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video, garantito a tutti i clienti con l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO OLYMPIACOS

Sergio Conceiçao punta sul consueto 3-4-1-2 in Porto Olympiacos: nella sua difesa a tre ci sono Malang Sarr, Mbemba e Pepe anche se Sanusi, squalificato per il campionato, potrebbe essere titolare. In porta va Marchesin, poi due esterni di centrocampo che dovrebbero essere Jesus Corona e Joao Mario; in mezzo al campo a creare gioco troveremo Sérgio Oliveira, al suo fianco è favorito Grujic. Felipe Anderson potrebbe agire in qualità di trequartista, a meno che non si giochi con il 4-3-3 nel quale farebbe l’esterno; Marega e Toni Martinez occupano le due maglie da attaccanti, occhio però a Taremi. L’Olympiacos di Pedro Martins ha invece un 4-2-3-1 di base: Ruben Semedo e Ousseynou Ba davanti al portiere portoghese José Sà, sulle fasce laterali dovremmo vedere due laterali come Rafinha e Holebas e l’ex Inter M’Vila a fare interdizione in mezzo al campo, con capitan Bouchalakis che invece avrà in mano le redini del gioco. Sulle corsie offensive c’è il ballottaggio Randjelovic-Soudani a destra, sull’altro versante è sicuro del posto Masouras così come Valbuena, che giocherà centrale a supporto della prima punta El Arabi, con il matchwinner – settimana scorsa – Ahmed Hassan pronto ancora a fare la differenza dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo subito, per un pronostico su Porto Olympiacos, quello che è stato previsto dalle quote fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,65 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 3,75 che regola invece l’eventualità del pareggio. Il segno 2, che come sempre dovrete giocare per il successo della formazione ospite, porta in dote una vincita corrispondente a 5,25 volte la puntata con questo bookmaker.



