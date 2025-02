Diretta Porto Roma: trasferta ostica per i giallorossi

La diretta Porto Roma sarà valida per l’andata degli spareggi del nuovo formato della Europa League e mette a confronto due squadre che nelle competizioni europee hanno faticato fino all’ultimo tanto da non essere sicuri di passare neanche la prima fase, i padroni di casa hanno vissuto un cambio di allenatore e in Liga Portugal sono al 3° posto ma non più in maniera così solida, in Europa League invece si sono qualificati all’ultima giornata con il 18° posto.

Diretta/ Lazio Porto (risultato finale 2-1): la decide Pedro al 93'! (7 novembre 2024)

Gli ospiti invece in campionato hanno trovato qualche difficoltà in più, hanno vissuto due cambi di allenatore e ora occupano il 9° posto in classifica in Serie A mentre in Europa League con l’ultima vittoria sono riusciti a raggiungere il 15° posto.

Diretta Porto Roma: le probabili formazioni

Per l’importante partita dell’Estadio do Dragao la squadra di casa dovrebbe confermare il 3-5-2 del mister Martin Anselmi dell’ultima partita di campionato con Diogo Costa in porta, Djalò, Perez e Zé Pedro i tre difensori centrali, Joao Mario e Moura gli esterni con Varela, Eustaquio e Rodrigo Mora a completare il centrocampo nella zona centrale, coppia d’attacco Pepe e Samu.

Formazioni Lazio Porto/ Quote, Baroni cambia quasi tutto: Dia centravanti (Europa League, 7 novembre 2024)

Gli ospiti di Claudio Ranieri invece dovrebbero essere schierati con un 3-4-2-1 con Svilar tra i pali, Ndicka, Hummels e Mancini in difesa, Angelino e Saelemaekers sulle fasce, Paredes e Manu Kone in mezzo al campo, Dovbyk unica punta supportato alle spalle da Dybala e Pellegrini.

Diretta Porto Roma: dove vedere la partita

Per seguire la diretta Porto Roma delle 21.00 sarà necessario che tutti i tifosi e gli interessati abbiano sottoscritto in precedenza un abbonamento ai servizi di Sky Sport, sarà quindi possibile sintonizzarsi al canale Sky Sport (canale 252), o in alternativa collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Diretta/ Porto Manchester United (risultato finale 3-3): Maguire trova il pari (Europa League 3 ottobre 2024)

Diretta Porto Roma: pronostico e quote

La diretta Porto Roma è sicuramente una delle partite più interessanti di questa fase dell’Europa League, si scontrano infatti due squadre con un organico forte e che sulla carta potrebbero essere considerate anche due pretendenti al raggiungimento della finale.

Sono due squadre costruite su due fondamenti tattici differenti, i padroni di casa sulla fase offensiva mentre gli ospiti sull’attenzione a non prendere gol, la partita potrebbe essere quindi giocata molto a centrocampo e sulle ripartenze delle due squadre che vorranno portarsi in vantaggio nella doppia sfida. Secondo i bookmakers, in particolare bet365, la vittoria del Porto è più probabile e quotata 2.35, la vittoria della Roma invece è data a 2.90 mentre la quota più alta è il pareggio a 3.50.