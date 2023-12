DIRETTA PORTO SHAKHTAR/ Video streaming tv: si gioca stasera per l’ottava volta (13 dicembre 2023)

DIRETTA PORTO SHAKHTAR: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Porto Shakhtar raccontiamo una partita che ha sette precedenti: due di questi non sono particolarmente recenti ma sono anche i più importanti mai disputati, perché stiamo parlando dei quarti di finale della Coppa delle Coppe 1983-1984. Il Porto di Antonio Morais aveva operato un grande ribaltone all’Estadio das Antas, allora casa dei Dragoni: dopo il doppio vantaggio dello Shakhtar firmato Sergiy Morozov e Mykhaylo Sokolovsky, la squadra portoghese aveva trovato i gol di Jaime Pacheco (rigore), Antonio Frasco e Jacques Pereira, vincendo una partita fondamentale perché al ritorno in terra ucraina (ma ufficialmente Unione Sovietica) era finita pari, e così il Porto aveva proceduto in semifinale.

Video/ Barcellona Porto (2-1) gol e highlights: Cancelo e Felix! (28 novembre 2023)

Le altre sfide fanno invece riferimento ai gironi di Champions League: gli anni sono 2011 e 2014 e lo Shakhtar Donetsk non ha mai battuto il Porto che, compreso il 3-1 dello scorso settembre, ha quattro vittorie a fronte di altrettanti pareggi. L’ultima giocata in Portogallo è comunque terminata in parità: praticamente nove anni fa, nell’ultima giornata del gruppo H (curiosamente anche allora) gli ucraini si erano portati in vantaggio all’inizio del secondo tempo con Taras Stepanenko, ma a tre minuti dal 90’ era arrivato il pareggio firmato da Vincent Aboubakar. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Barcellona Porto (risultato finale 2-1): sorpasso firmato Joao Felix! (28 novembre 2023)

DIRETTA PORTO SHAKHTAR DONETSK STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Porto Shakhtar Donetsk sarà garantita sui canali di Sky Sport in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video di Porto Shakhtar Donetsk, essa sarà garantita naturalmente tramite il servizio Sky Go, ma anche dalle piattaforme di Mediaset Infinity + e Now TV, sempre per i rispettivi abbonati.

PORTO SHAKHTAR: PER ANDARE AGLI OTTAVI!

Porto Shakhtar Donetsk, in diretta dall’Estádio do Dragão naturalmente della città portoghese, sarà una sfida di fondamentale importanza alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di stasera, mercoledì 13 dicembre 2023, per il girone H della Champions League. Basta uno sguardo alla classifica per cogliere l’importanza della posta in palio nella diretta di Porto Shakhtar Donetsk, dal momento che lusitani ed ucraini sono appaiati al secondo posto con 9 punti, quindi una si qualificherà per gli ottavi di finale, mentre l’altra dovrà accontentarsi di “scivolare” in Europa League – Porto favorito, perché gioca in casa con due risultati su tre, avendo vinto all’andata.

Diretta/ Shakhtar Anversa (risultato finale 1-0): la decide Matviienko (Champions, 28 novembre 2023)

Bisogna comunque rendere onore allo Shakhtar Donetsk, che ha dovuto giocare in campo neutro le partite casalinghe ma è ancora in corso, soprattutto grazie al successo contro il Barcellona, mentre due settimane fa ha vinto contro l’Anversa per operare l’aggancio al Porto, che dal canto suo ha dovuto rinunciare ad ogni ambizione di primato perdendo contro i catalani. Eccoci allora giunti a una sorta di spareggio, nel quale il Porto ha fattore campo e due risultati su tre, ma gli ucraini si giocheranno tutto con la forza di chi non ha niente da perdere e vuole regalare almeno una gioia al proprio popolo che vive il dramma della guerra: che cosa ci dirà la diretta di Porto Shakhtar Donetsk?

PROBABILI FORMAZIONI PORTO SHAKHTAR DONETSK

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Porto Shakhtar Donetsk. Sergio Conceicao potrebbe affidarsi a un modulo 4-4-2 con Costa in porta, protetto dai quattro difensori Sanchez, capitan Pepe, Zè Pedro e Mendes; altra linea a quattro a centrocampo, dove invece collochiamo Ivan Jaime, Varela, Eustaquio e Pepè; infine, il tandem d’attacco del Porto potrebbe vedere titolari Evanilson e Taremi.

La risposta dell’allenatore dello Shakhtar Donetsk, Marino Pusic, potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1 con il portiere Riznyk protetto dalla difesa a quattro formata da Gocholeishvili, Bondar, Matvienko e Azarovi; in mediana ecco il tandem composto da Bondarenko e Kryskiv; infine, nel reparto offensivo collochiamo sulla trequarti Zubkov, Sudakov e Newerton da destra a sinistra, a sostegno del centravanti Sikan.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Porto Shakhtar Donetsk secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,45, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria dello Shakhtar Donetsk varrebbe 6,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA