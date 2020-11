Diretta Portogallo Andorra/ Streaming video tv: amichevole passerella per i lusitani

DIRETTA PORTOGALLO ANDORRA: UNA PASSEGGIATA PER I LUSITANI

Portogallo Andorra è un’amichevole internazionale che si gioca in diretta dall’Estadio Da Luz di Lisbona: calcio d’inizio alle ore 20:45 di mercoledì 11 novembre, appuntamento del tutto abbordabile per i lusitani che in realtà guardano già a quello che succederà in Nations League, dove possono replicare il titolo a patto che non perdano sabato contro la Francia (anzi, una vittoria darebbe l’aritmetica qualificazione alla Final Four) per poi battere la Croazia in trasferta, avendo bisogno di un pareggio con gol contro i Bleus. La nazionale portoghese sta dimostrando di poter essere ancora tra le big del Vecchio Continente, anche se quel titolo del 2016 resta una grande sorpresa; l’avversario di oggi non può che essere un semplice sparring partner, per una sgambata e provare magari a mettere in ritmo chi ha giocato meno. A riprova di ciò, il fatto che nel suo girone di Lega D non abbia ancora vinto raccogliendo appena due pareggi; vedremo allora cosa succederà nella diretta di Portogallo Andorra, tra poco si gioca ma prima possiamo fare un approfondimento su quelle che saranno le scelte di Fernando Santos, leggendo insieme le probabili formazioni dell’amichevole.

DIRETTA PORTOGALLO ANDORRA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Andorra non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non sono previste messe in onda per questo ciclo di amichevoli, e dunque non sarà possibile assistere a questa partita nemmeno con una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili del caso si potrà però usufruire degli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione, liberamente, sui social network: consigliamo in particolare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ANDORRA

Per Portogallo Andorra il modulo del CT lusitano dovrebbe essere il 4-3-3: da valutare se Cristiano Ronaldo sarà in campo, un po’ per la semplicità della sfida e un po’ perché domenica è uscito acciaccato dall’Olimpico. Probabile il forfait, per averlo integro contro la Francia o comunque non peggiorare la situazione: davanti potrebbe essere il momento di Trincao che si piazzerebbe largo a destra, con Diogo Jota eventualmente a sinistra e Joao Felix in mezzo, anche se Paulinho e Pedro Neto sono comunque alternative utili. A centrocampo i big potrebbero riposare, dunque spazio a Renato Sanches reduce dalla splendida gara di San Siro (in Europa League) con Ruben Neves e Sérgio Oliveira che possono agire ai suoi lati, da valutare invece una difesa nella quale, a protezione di Anthony Lopes che può avere la maglia da portiere a scapito di Rui Patricio, possono operare Ruben Dias e Duarte da centrali con Joao Cancelo e Mario Rui a correre sulle fasce laterali, ma scopriremo solo all’ultimo se effettivamente sarà così.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quello che le quote fornite dall’agenzia Snai indicano per Portogallo Andorra: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterà di incassare una vincita corrispondente a 1,02 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, contro il valore di ben 35,00 che accompagna l’eventualità del segno 2, per il successo della nazionale ospite. L’ipotesi del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 13,00 volte la giocata con questo bookmaker.



