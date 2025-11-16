Diretta Portogallo Armenia streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live nelle qualificazioni mondiali, oggi 16 novembre 2025

DIRETTA PORTOGALLO ARMENIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa dicono i precedenti della diretta di Portogallo Armenia? Cerchiamo di capire quali tra queste due squadre avrà il favore della storia dalla propria parte e chi invece farà fatica, tutto farebbe pensare ad una vittoria agevole per i lusitani, ma sarà davvero cosi? I lusitani hanno fatto valere la loro superiorità tecnica e offensiva, trascinati da generazioni di talento. Il bilancio parla chiaro: 7 partite totali, 5 vittorie del Portogallo, 2 pareggi e nessuna sconfitta.

Numeri che raccontano di una tradizione unidirezionale, ma non priva di episodi intensi. Indimenticabile il 3-2 di Erevan del 2014, quando Cristiano Ronaldo firmò una doppietta e chiuse una partita tesa e aperta fino all’ultimo. L’Armenia, pur senza successi, ha sempre mostrato coraggio e intensità, trasformando ogni incontro in un’occasione di crescita. Il Portogallo, invece, ha usato questi confronti per confermare la propria solidità e continuità nel tempo. Ora è il momento però di far parlare il campo con il commento live della diretta di Portogallo Armenia, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

PORTOGALLO ARMENIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Portogallo Armenia in tv sarà visibile su Sky Sport Calcio, appuntamento intrigante per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno quindi affidarsi anche a Sky Go o Now Tv per la diretta streaming video.

PORTOGALLO ARMENIA: LUSITANI PER ANDARE AI MONDIALI

Dopo essersi complicati la vita nelle ultime due giornate, la diretta Portogallo Armenia offrirà comunque ai padroni di casa lusitani la chance di chiudere i giochi nel girone F delle qualificazioni mondiali. Partita però da non sbagliare alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 16 novembre 2025, allo stadio do Dragão di Porto.

Tre vittorie nelle prime tre giornate facevano pensare che tutto sarebbe stato facile per il Portogallo, il pareggio casalingo con l’Ungheria ad ottobre tutto sommato sembrava solamente un piccolo rallentamento senza difficoltà, invece giovedì sera ecco la sconfitta 2-0 in Irlanda e quindi la necessità di chiudere i conti oggi.

Sia chiaro, il Portogallo è comunque artefice del proprio destino, perché resta primo in classifica e perché oggi pomeriggio giocherà in casa contro l’Armenia, ultima e già eliminata, quindi è comunque una situazione ideale per gli uomini del c.t. Roberto Martínez, che commetterebbero un vero suicidio sportivo se sprecassero questa chance.

I lusitani devono anzi ringraziare l’Armenia, che ha ottenuto i suoi unici punti battendo l’Irlanda in una partita che, con un esito differente, renderebbe adesso ben più delicata la situazione di casa. Insomma, con qualche brivido in più del previsto, ma il pass per i Mondiali 2026 dovrebbe comunque arrivare al termine della diretta Portogallo Armenia…

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ARMENIA

La notizia di spicco nelle probabili formazioni per la diretta Portogallo Armenia è naturalmente che Cristiano Ronaldo sarà squalificato, essendo stato espulso giovedì sera in Irlanda. Vedremo quindi le scelte di Martinez, potrebbe essere Gonçalo Ramos a giocare fra Bernardo Silva e Joao Felix nel tridente, oppure potrebbe cambiare qualcosa anche tatticamente e nel caso potrebbe approfittarne anche Rafael Leao. A centrocampo “guida” Vitinha, in difesa il perno è Ruben Dias davanti a Diogo Costa.

L’Armenia cercherà di fare bella figura a Porto, il c.t. Yegishe Melikyan dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 anche se naturalmente la differenza tecnica è enorme, nel tridente d’attacco citiamo almeno i possibili titolari che potrebbero essere Sevikyan e Shaghoyan ai fianchi del centravanti Ranos.

PRONOSTICO E QUOTE

Fattore campo, motivazioni e differenza tecnica, tutto concorre a rendere il pronostico sulla diretta Portogallo Armenia praticamente a senso unico nelle quote Snai: il segno 1 è praticamente certo a 1,08, già con il pareggio si salirebbe a 10,00, 22 volte la giocata sarebbe invece il valore di un clamoroso segno 2.