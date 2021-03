Diretta Portogallo Azerbaijan/ Streaming video tv: ecco le qualificazioni Mondiali

DIRETTA PORTOGALLO AZERBAIJAN: SFIDA SCONTATA?

Portogallo Azerbaijan sarà diretta dall’arbitro tedesco Daniel Siebert e si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 24 marzo: è la prima giornata nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 (gruppo A) e curiosamente siamo all’Allianz Stadium di Torino per le restrizioni sui viaggi tra i due Paesi a causa del Coronavirus. Il campo neutro lo abbiamo già visto negli ottavi di Champions League, ma possiamo anche dire che per i lusitani non cambi granchè: la nazionale campione d’Europa in carica infatti è clamorosamente favorita per la vittoria.

Portogallo che è ovviamente favorito in termini generali, anche per vincere il girone e qualificarsi direttamente ai Mondiali anche se dovrà stare attenta a non sottovalutare Serbia e Irlanda, soprattutto dopo la delusione per il mancato pass alla Final Four di Nations League, dove difendeva il titolo. Ora possiamo aspettare che la diretta di Portogallo Azerbaijan prenda il via, ma nel frattempo possiamo anche fare una rapida valutazione sui temi principali legati al match iniziando, come di consueto, dalle probabili formazioni.

DIRETTA PORTOGALLO AZERBAIJAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Azerbaijan non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una di quelle scelte per questo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2022; non avremo a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale per il match, ma per le informazioni utili sarà consultabile liberamente il sito della federazione internazionale (www.fifa.com) visitando la sezione specifica dedicata a questo contesto, con il programma delle partite e le classifiche dei gironi.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO AZERBAIJAN

Fernando Santos deve rinunciare a Rui Patricio per Portogallo Azerbajian: vittima di un terribile infortunio, il portiere titolare dovrà saltare queste prime partite delle qualificazioni e dunque lascerà i pali ad Anthony Lopes, anche se Rui Silva appare in crescita come il suo Granada. In difesa Ruben Dias e José Fonte saranno i centrali con Joao Cancelo e Raphael Guerreiro che dovrebbero trovare spazio come laterali di forte spinta, ma anche a centrocampo l’assetto potrebbe essere parecchio offensivo per la presenza di Bruno Fernandes, che potrebbe accomodarsi in una linea che comprende Danilo Pereira e Sérgio Oliveira che, purtroppo, abbiamo visto eliminare la Juventus con una doppietta proprio in questo stadio. Avremo poi una linea d’attacco che non prescinderà da Cristiano Ronaldo; con lui André Silva e Joao Felix tecnicamente, anche se ovviamente Bernardo Silva non parte battuto e potrebbe avere una chance.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Portogallo Azerbaijan ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 1,03 volte la somma puntata, contro il valore di 45,00 volte la posta che accompagna il segno 2 per il successo dell’Ucraina. Il pareggio, che come sempre viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 14,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.



