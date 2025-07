DIRETTA PORTOGALLO BELGIO DONNE (RISULTATO 0-1): LA SBLOCCA WULLAERT!

Inizia il match tra Portogallo e Belgio. Justine Vanhaevermaet ci prova di testa, para il portiere avversario. Tessa Wullaert! La sblocca il Belgio! Jill Janssens pesca la compagna in area che la piazza nell’angolino. Portogallo che deve assolutamente vincere e sperare nella sconfitta dell’Italia per passare ai quarti. Diana Silva ci prova da fuori area, conclusione parata. Diana Gomes ci prova da due passi, sfera fuori. (agg. Umberto Tessier)

PORTOGALLO BELGIO DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

L’appuntamento con la diretta Portogallo Belgio donne in tv sarà in realtà in esclusiva su Uefa.tv e di conseguenza in diretta streaming video.

SI GIOCA!

Tutto è pronto per la diretta Portogallo Belgio donne, partita nella quale le lusitane inseguono l’obiettivo di imitare proprio le loro avversarie odierne, che si erano qualificate per la prima volta ai quarti di finale di un Europeo di calcio femminile proprio nella scorsa edizione – mentre il Portogallo fino a questo momento non ci è ancora mai riuscito nemmeno una volta. Il fatto interessante è che pure tre anni fa c’era di mezzo l’Italia, che infatti faceva parte dello stesso girone delle belghe, che però ebbero la meglio vincendo per 1-0 nella terza e ultima giornata proprio contro le Azzurre.

Adesso è il Portogallo che proverà a beffare l’Italia all’ultimo turno del girone, anche se in questo caso sarà un confronto a distanza, nel quale le lusitane avranno bisogno anche della collaborazione della Spagna e di una vittoria possibilmente larga per provare a ribaltare il dato della differenza reti al termine della diretta Portogallo Belgio donne! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE LUSITANE PER UN SOGNO

Dovremo stare molto attenti alla diretta Portogallo Belgio donne, perché il risultato sarà importante anche per le Azzurre alla Arena Thun della omonima città elvetica. Fischio d’inizio alle ore 21.00 di stasera, venerdì 11 luglio, per emettere tutti i verdetti del girone B degli Europei di calcio femminile 2025.

Il Portogallo si è garantito la possibilità di giocarsi ancora le proprie carte grazie al pareggio ottenuto al minuto 89 proprio contro l’Italia, un bel guizzo dopo la pesante sconfitta per 5-0 incassata al debutto contro la Spagna. Certo, le lusitane avrebbero bisogno di una vittoria con contemporanea sconfitta delle Azzurre e anche il ribaltone nella differenza reti, ma se non altro possono ancora sognare un traguardo mai raggiunto.

Il Belgio invece nella scorsa edizione aveva raggiunto i quarti, ma stavolta ha dovuto alzare bandiera bianca già dopo due sole giornate, a causa delle sconfitte per 1-0 contro l’Italia e poi con un pesantissimo 6-2 con la Spagna. Un bilancio pessimo, da provare almeno a raddrizzare questa sera.

Il Belgio come obiettivo massimo ha infatti il sorpasso sul Portogallo, che sarebbe un bel regalo per l’Italia. Nomi speriamo che le Azzurre riescano a fare punti contro la Spagna, ma altrimenti sarà indispensabile sapere che cosa succederà a Thun nella diretta Portogallo Belgio donne, per una serata da cuori forti…

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO BELGIO DONNE

Borges era stata espulsa contro l’Italia e di conseguenza sarà assente per il c.t. Francisco Neto nelle probabili formazioni della diretta Portogallo Belgio donne. Le lusitane dovrebbero proporre un 3-5-2 con il portiere Morais e davanti a lei Gomes, Costa e Pinto nella difesa a tre; nel folto centrocampo a cinque almeno una novità sarà obbligata, puntiamo su Jacinto che potrebbe affiancare Norton, Pinto, Nazareth e Marchao; in attacco dovrebbe esserci Diana Silva, al suo fianco possibile ballottaggio fra Jessica Silva e Capeta.

Potrebbe invece cambiare qualcosa in più Elísabet Gunnarsdóttir, c.t. del Belgio, sia per dare spazio a tutte dopo l’eliminazione ormai certa, sia perché si arriva dal brutto ko per 6-2 contro la Spagna. Come base di riferimento indicativa citiamo comunque un 5-3-2 con Lichtfus in porta; difesa a cinque con Janssens, Tysiak, Kees, Cayman e Deloose, anche se questo è forse il reparto più a rischio cambiamenti; a centrocampo Toloba, Vanhaevermaet e Teulings; in attacco la coppia Wullaert-Eurlings.

PRONOSTICO E QUOTE

Le motivazioni spingono dalla parte delle lusitane il pronostico sulla diretta Portogallo Belgio donne secondo le quote Snai. Per la precisione, il segno 1 è proposto a 1,87, mentre poi si sale a quota 3,75 sia in caso di pareggio, sia per una vittoria del Belgio.